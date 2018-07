Incontro tra De Luca ed il gruppo Bramanti: «Né tensione… né cordialità»

Gli attriti tra il sindaco Cateno De Luca e il suo avversario al ballottaggio Dino Bramanti , protagonisti di una campagna elettorale al veleno, non sono stati ancora del tutto superati. Ne è una chiara dimostrazione il comunicato inviato dalla lista “Bramanti Sindaco” a quasi 24 ore dall’incontro che si è svolto a Palazzo Zanca nell’ambito delle consultazioni avviate da De Luca .

Nel documento, il gruppo consiliare guidato da Dino Bramanti, che non lascia Messina come aveva dichiarato in campagna ma occuperà lo scranno in Aula che gli spetta legge, avverte la necessità di fare alcune precisazioni e puntualizzazioni rispetto al comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune per conte del primo cittadino (vedi qui ) .

La prima puntualizzazione, con una critica sottintesa, riguarda la modalità scelta per la convocazione: «La lista “Bramanti Sindaco” con il capogruppo Dino Bramanti ed i 4 consiglieri Salvatore Sorbello, Giovanni Caruso, Giovanni Scavello e Salvatore Serra,ha risposto collegialmente, all’invito ricevuto singolarmente nei giorni scorsi, per via telefonica e WhatsApp, da parte della segreteria del signor Sindaco».

Bramanti e colleghi sembrano non aver gradito molto neanche il metodo utilizzato e sottolineano che «l’incontro avrebbe avuto altro significato, anche sul piano istituzionale, se si fosse svolto successivamente al regolare insediamento del Consiglio Comunale e dei Consiglieri eletti». Precisano inoltre che l’incontro «ha avuto solo carattere interlocutorio con informazioni generiche da parte del Sindaco che nello specifico hanno riguardato: criticità bilancio e rischio nomina commissario ad acta; politica fuori dalle segreterie e rapporti con i singoli consiglieri; coinvolgimento dei Consiglieri comunali in eventi celebrativi».

A proposito del clima in cui si è svolto il confronto, se nel comunicato del Comune si parlava esplicitamente di «incontro molto cordiale», il gruppo Bramanti invece precisa: «in un clima di consapevole responsabilità senza estremi di tensione né tantomeno di cordialità, oltretutto fuori luogo per i pregressi elettorali » Aggiunge inoltre di aver partecipato all’incontro per «senso di responsabilità e pura cortesia istituzionale»

«La delegazione guidata dal prof. Dino Bramanti - si legge ancora nel comunicato - ha ribadito la propria posizione in Consiglio Comunale, confermando il ruolo di opposizione, costruttiva, coerente, libera ed in linea con il programma promosso e votato da migliaia di messinesi».

«Auspichiamo - conclude il documento - che il primo cittadino, a partire dal 10 luglio, inizi a confrontarsi in Consiglio comunale, luogo istituzionalmente deputato e nelle commissioni consiliari dedicate, valutando proposte politiche concrete, finalizzate alla soluzione di problematiche per la crescita della città Messina».

DLT