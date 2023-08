Premi Cinit, tre studenti jonici parteciperanno al Festival del Cinema di Venezia - Tempostretto

Ecco i vincitori del concorso bandito dall'associazione nazionale di cultura cinematografica

S. TERESA – Il Cinit-Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica, anche quest’anno ha bandito diversi concorsi per giovani studenti delle scuole superiori e delle università mettendo in palio l’ospitalità all’80° edizione del Festival Internazionale di Venezia e varie pubblicazioni specialistiche in dono. Vincitori del premio “Cinit Giovani Sicilia–Cine Vittoria” sono stati Alessio Antonio Trimarchi (Liceo Scientifico) e Miriana Saitta (Liceo Classico) ambedue dell’IIS “Caminiti-Trimarchi” di S.Teresa di Riva.

La giuria, composta da Massimo Caminiti, Ignazio Vasta e Orazio Leotta, ha attribuito anche delle menzioni speciali a Teresa Fichera, Giulia Settimo, Simone Agatino Riposo, Arianna Campailla, e un attestato di merito a Matteo Camelia, Jacopo Leo, Adriana Manganaro, Cristian Giuseppe Metauro, Maria Paola Pantò, Giannantonio Parisi, ai quali andranno dei volumi in omaggio.

Numerosi gli studenti che hanno assistito al ciclo del cineforum destinato alle scuole superiori sia dell’IIS “Salvatore Pugliatti” di Taormina e della sede associata di Furci Siculo, che dell’IIS “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva e della sede associata di Giardini-Naxos, e molti di loro, guidati dagli esperti, hanno partecipato alle proiezioni e alle masterclass del 69° Taormina Film Fest con i registi John Landis e Abel Ferrara, con l’attore Willem Dafoe e con la costumista Deborah Naldooman.

Sarà pure ospite del Cinit al festival di Venezia Isabella Fleri di S. Teresa di Riva”, studentessa dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che è risultata prima Classificata per il 17° Concorso Nazionale Cinit “Francesco Dorigo” con la recensione del film “Tàr” di Todd Field.

Altro risultato molto positivo per il Liceo Classico di S.Teresa di Riva è il 2° posto di Cristina Di Maria di Taormina al V concorso nazionale “Lino Miccichè” indetto dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) per la sezione studenti scuole superiori con la recensione al film “Pinocchio” di Guillermo del Toro.

Il presidente del Cinit, Massimo Caminiti, ha ringraziato Manuela Raneri e Luigi Napoli rispettivamente dirigenti degli istituti scolastici “Caminiti-Trimarchi” e “S. Pugliatti”, tutti i docenti referenti dei progetti sul cinema nelle scuole e il gestore del CineVittoria di Alì Terme, Francesco De Luca per l’attiva collaborazione e l’impegno profuso nella organizzazione delle attività che ha prodotto ottimi risultati per la crescita culturale e personale e per l’entusiasmo degli studenti nei riguardi della settima arte.