Premi Ussi Estate 2026, ci sono i messinesi Fausto Tabacco e Davide Marchello

Tabacco nel tennis ha vinto l'Itf di Messina, Marchello nel nuoto ha partecipato agli Europei di Parigi

Ad Avola è andata in scena l’undicesima edizione dei premi Ussi Estate, in questo 2026 erano presenti al teatro comunale “Giuseppe Garibaldi” Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi, Gaetano Rizzo, presidente regionale e il presidente dell’Odg siciliano Concetto Mannisi.

L’Unione Stampa Sportiva Italiano ha assegnato riconoscimenti speciali al presidente regionale del Coni, Enzo Falzone, al presidente regionale della Figc-Lnd, Sandro Morgana, allo stesso sindaco Cannata ed all’assessore comunale allo sport, Fabio Cancemi, nonché al fondatore del Museo del calcio di Salina, Santino Ruggera; medaglia a Nando Sorbello, direttore tecnico del “Running Sicily”.

I messinesi premiati: Tabacco e Marchello

Diversi gli atleti, le società e anche le manifestazioni premiate. Tra i messinesi ad essere celebrati sono stati in due. Fausto Tabacco, tennista cresciuto e tesserato col Ct Vela Messina, che ha vinto la seconda edizione dell’Itf Città di Messina Cup qualche mese fa, un successo storico davanti al pubblico di casa e i parenti. Nelle motivazione l’Ussi scrive inoltre “al termine di un torneo impeccabile il tennista messinese ha dimostrato maturità tattica e grande tenacia agonistica”.

L’altro messinese premiato, ormai anche lui da anni alla ribalta nazionale e internazionale, è stato il nuotatore Davide Marchello. Cresciuto nell’Ulysse ha proseguito la carriera nell’Aurelia società romana prima di essere accolto nel gruppo sportivo esercito. Per lui in primavera le medaglie al campionato italiano assoluto in vasca lunga che gli sono valse quest’estate la convocazione in nazionale maggiore per l’Europeo di Parigi. Nelle motivazioni l’Ussi scrive “dalle affermazioni nei campionati nazionali alle prestigiose convocazioni con la Nazionale azzurra, Davide Marchello si è affermato come uno dei profili più brillanti del nuoto italiano”.

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