Rally Taormina, il conto finale è di 120 equipaggi iscritti

La manifestazione, con numeri importanti, è in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre

Numeri importanti e livello alto per il Rally di Taormina 2026, che sabato 24 e domenica 25 ottobre porterà sulle strade della riviera jonica messinese ben 120 equipaggi. La competizione organizzata da New Turbomark Rally Team presenta un elenco iscritti di assoluto rilievo, con una significativa concentrazione di vetture di vertice, numerosi protagonisti del rallismo siciliano e una partecipazione particolarmente qualificata in tutte le categorie. Un insieme di elementi che lascia prevedere un fine settimana di grande intensità agonistica, con confronti aperti tanto per il successo assoluto quanto nelle numerose classi.

A confermare il livello dell’appuntamento è soprattutto la presenza di dieci equipaggi nella classe Rally2/R5, autentica punta di diamante di uno schieramento che comprende giovani talenti, piloti affermati e interpreti di grande esperienza. Una sfida che si annuncia particolarmente interessante anche per le differenti motivazioni dei protagonisti, tra chi punta al successo sulle strade di casa, chi cerca un risultato di prestigio e chi è impegnato nella conquista degli ultimi punti utili per la Coppa Rally di 9^ Zona ACI Sport per la Sicilia, giunta all’appuntamento conclusivo. La manifestazione assegnerà inoltre punti importanti per il Campionato Siciliano Rally, la serie promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia.

I possibili protagonisti al Rally di Taormina

A catalizzare l’attenzione sarà innanzitutto Danilo Novelli, il pilota di Santa Teresa di Riva che proprio sulle strade del Rally di Taormina ha più volte saputo esprimersi da protagonista. Per il portacolori della scuderia organizzatrice New Turbomark Rally Team l’edizione 2026 presenta una novità con il debutto sulla Lancia Ypsilon, sulla quale sarà affiancato dall’esperto messinese Alessandro Anastasi. Un esordio capace di suscitare grande curiosità, soprattutto per la possibilità di vedere il santateresino confrontarsi con una vettura e già vincente, nuova in un contesto che conosce particolarmente bene.

A contrastare le ambizioni del pilota di casa sarà un qualificato gruppo di avversari, tutti al volante delle Skoda, le vetture del marchio boemo che completano lo schieramento della classe regina. Tra i principali candidati al successo assoluto si propone Alessio Pollara, il giovanissimo e veloce pilota palermitano che dividerà l’abitacolo con Gaspare Beninati, sotto le insegne della neo nata GP Sport. Un equipaggio dalle indubbie potenzialità, chiamato a confrontarsi con una concorrenza particolarmente qualificata. Ad aprire l’elenco con il numero uno sarà invece Andrea Nastasi, affiancato da Giuseppe Stassi per i colori della ASD Team del Mago. Per l’esperto pilota trapanese l’appuntamento jonico assume un significato particolareper la classifica della Coppa Rally di Zona, nella quale è ancora impegnato nella sfida per la leadership.

Grande attesa anche per il ritorno del giovane Emanuele Gianmaria La Torre, altro pilota di Santa Teresa di Riva già 2° nel 2025, che vuole essere protagonista nella gara di casa. Il giovane messinese, affiancato quest’anno da Fausto Famà, difenderà i colori del Team Automobilistico Phoenix con una vettura curata da Erreffe Rally Team. Tra i nomi da seguire con attenzione figura anche il messinese di Piraino e già tricolore Junior Alessandro Casella, che dividerà l’abitacolo con il peloritano Sergio Scuderi. In primo piano Marcello Rizzo, messinese doc, che sarà al via con Maurizio Messina per i colori della scuderia organizzatrice, su una vettura preparata da Pavel Group. Nello schieramento delle vetture di vertice anche un latro messinese di spicco come Giuseppe Oieni, che sarà affiancato dall’esperto Sergio Raccuia per i colori della AF Sport, anche in questo caso con una vettura della Pavel Group. Motivo di interesse sarà inoltre il debutto di Carlo Naccari nella classe regina, con Biagio Catalano Puma nel ruolo di navigatore, sotto le insegne della AF Sport. A completare il qualificato gruppo degli attori di prima comparsa, saranno due autentici veterani del rallismo siciliano, il nisseno Salvatore Di Benedetto e il messinese Giovanni Celesti, entrambi portacolori della EM Management. Il primo sarà affiancato dal pattese Giovanni Barbaro, mentre il messinese Celesti avrà al proprio fianco Fabio De Domenico.

Iscritti nelle altre categorie e classi

Alle spalle delle vetture di classe regina, da seguire anche Agostino Craparo e Tino Pintaudi, portacolori di Island Motorsport sulla Mitsubishi Lancer Evo IX di classe N4, mentre Salvatore Vitale e Vincenzo Antonino Mannina, anch’essi per i colori Island Motorsport, saranno al via sulla Toyota Yaris della classe R1T Nazionale 4×4. Particolarmente nutrita e interessante si annuncia la Rally4, con una serie di equipaggi pronti a contendersi le posizioni di vertice tra le due ruote motrici. Tra i ritorni più attesi quello del giovane palermitano di San Giuseppe Jato Rosario Cannino, che dividerà la Peugeot 208 con Giuseppe Buscemi. Una presenza di rilievo in una categoria che vedrà anche il debutto sulla vettura turbo del castelbuonese Giovanni Barreca, affiancato da Marco Marin e portacolori di Island Motorsport. Dopo tante stagioni trascorse sulle vetture aspirate, per Barreca si apre una nuova esperienza tecnica e sportiva. Sempre dalla provincia di Palermo arriva un altro rientro, il giovane Andrea Piero Mogavero, che passa anch’egli alla Peugeot 208 Rally4 turbo, con Gabriele Alfano alle note. Tra gli esperti della categoria spicca poi l’altro palermitano Francesco Di Giorgio, il conosciuto sindaco volante di Chiusa Sclafani, che sarà affiancato da Graziella Rappazzo sulla Peugeot 208. Una classe nella quale saranno da seguire anche Matteo Vincenzo Salpietro, proveniente da Sinagra e navigato da Antonio Tumeo, poi il palermitano Giuseppe Gianfilippo, affiancato da Michele Castelli, per la Scuderia Sunbeam. A distinguersi nello schieramento sarà inoltre l’unica Lancia Ypsilon Rally4, affidata ai messinesi Giuseppe Messina e Pietro Barbera, presenza che arricchisce il confronto tecnico con le numerose Peugeot 208. Una delle partecipazioni più curiose sarà quella pluri campione salita, il campano Salvatore Tortora, pilota conosciuto per i vari titoli TCR e Racing Start Cup in Supersalita, che affronterà la sfida rallistica insieme alla manager umbra Margherita Vezzosi, su Peugeot 208 per i colori Scuderia Ateneo Motorsport. Un impegno che rappresenta un interessante confronto con una disciplina dalle caratteristiche profondamente differenti rispetto alle cronoscalate.

Altrettanto combattuta si annuncia la Rally4/R2, dove torna l’agrigentino Jerry Pio Mingoia, vincitore della categoria nella passata stagione, che sarà affiancato da Calogero Calderone sulla Peugeot 208 della GP Sport. Un riferimento importante per gli avversari, che cercheranno di contrastarne le ambizioni in una classe che presenta complessivamente sette equipaggi. Tra questi Santi e Asia Paola Varvaro, Gaspare e Alessia Saija, Marco Vecchio e Vincenzo Mascarella, Fabio Brancato e Maria Sansone, Natale De Marco e Francesca Minutoli, Danilo Bongiorno e Antonio Coglitore, tutti sulle Peugeot 208.

Nella Rally5, riservata alle Renault Clio, particolare attenzione sarà rivolta al giovane Carmelo Garufi, attuale leader della classifica di categoria, che sarà affiancato da Diego Cardone per i colori del Team Automobilistico Phoenix. Un appuntamento importante per il pilota, chiamato a difendere la propria posizione in un confronto che si annuncia numeroso e qualificato.

Promette scintille anche la RS Plus 2.0, nella quale spicca la presenza di Angelo Onofrio Sturiale, navigato da Giulia Gentile sulla fidata Renault Clio. A contendergli il risultato saranno anche Francesco e Jessica Miuccio, equipaggio familiare, come Stefano e Sirya Liotta, anch’essi sulle Renault Clio. Completa il gruppo Antonio Greco con Marcella Drago, per una categoria che garantisceconfronti serrati.

Nella N3 sarà da seguire l’agrigentino Nazareno Pellitteri, affiancato da Mattia Midulla sulla Renault Clio della P.S. Start, mentre tra le altre classi si annuncia interessante anche la partecipazione di Paolino Fragale, navigato da Andrea Travia sulla Citroën Saxo della classe RS Plus 1.6. Nella stessa categoria sarà al via Giuseppe Gangemi, affiancato da Giuseppe Milicia sulla Peugeot 106, in un confronto che comprende diversi equipaggi determinati a giocarsi il successo. Particolarmente affollata la N2, una delle categorie tradizionalmente più combattute del rallismo siciliano, dove figurano anche i fratelli pattesi Samuele e Mattia Cannarella, al via sulla Peugeot 106 della Nebrodi Racing. La presenza di numerosi equipaggi e di vetture dalle prestazioni ravvicinate lascia prevedere una sfida appassionante.

Da seguire infine la RS Plus 1.4, con la presenza di Stefano e Vincenza Velardi, sulla Peugeot 106 della Scuderia Sunbeam, e dell’esperto cefaludese Giovanni Spinosa, che sarà affiancato da Mirco Ammirata, sempre su Peugeot 106. Una categoria che propone un interessante confronto tra esperienza e nuove ambizioni, con diversi equipaggi pronti a contendersi il successo.

Nel Rally Storico si annuncia tra i favoriti il corleonese di lungo corso Antonio Di Lorenzo, affiancato da Francesco Cardella sulla Porsche 911, riferimento del 3° Raggruppamento. Particolarmente interessante anche il confronto nel 4° Raggruppamento, con Stefano Parisi e Marco Busetta sulla Lancia Delta Integrale 16V, Letterio Oliva e Carmelo Cappello sulla Porsche 911 SC, in casa Natale Mirabile e Antonino Crocetta sulla Fiat Ritmo Abarth 130 ed i palermitani Mario Avara e Giancarlo Cilia sull’Opel Kadett GSI. Nel 2° Raggruppamento spiccano il giovane Salvatore Mannino con Giacomo Giannone sulla BMW 2002, mentre il 1° Raggruppamento offrirà un suggestivo confronto tra le BMW 2002 TI dei palermitani zio e nipote Marco e Gianluca Savioli, Giuseppe Savoca con Alessandro Catania e Vincenzo Lo Presti con Giuseppe Lusco. Ad arricchire la manifestazione saranno inoltre quattro equipaggi della categoria Classiche, mentre altri nove equipaggi prenderanno parte al Rally Taormina Legend, dedicato alla Regolarità a Media.