“Sindaci d’Italia”, superata già quota cento adesioni al nuovo soggetto politico

Tra gli amministratori che hanno scelto di sposare il progetto anche il sindaco di Nizza, Natale Briguglio

Tante nuove adesioni per “Sindaci d’Italia”, il nuovo soggetto politico nato ad Assisi lo scorso 4 ottobre con l’obiettivo di riportare i territori al centro delle scelte politiche nazionali e regionali, valorizzando l’esperienza e le competenze degli amministratori locali. Nel corso di una conferenza stampa all’Ars sono stati illustrati gli sviluppi del progetto. All’incontro, moderato da Pippo Trimarchi, sono intervenuti Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia e sindaco di Canicattini Bagni, e Gianni Pino, sindaco di San Filippo del Mela, promotori del percorso nell’Isola.

Un progetto che sta raccogliendo interesse anche nel resto del Paese, con oltre cento amministratori ed ex amministratori coinvolti nel percorso di avvicinamento al nuovo partito, e che punta a costruire una piattaforma politica trasversale, capace di superare le tradizionali appartenenze partitiche per rappresentare le esigenze concrete delle comunità locali.

“Non stiamo costruendo un partito ideologico, ma una piattaforma trasversale di valori e competenze che vuole trasformare in azione politica ciò che quotidianamente accade nei territori”, ha dichiarato Paolo Amenta. “C’è una distanza sempre più profonda tra chi scrive le norme e chi è chiamato ad applicarle, tra i luoghi delle decisioni e le comunità che ne subiscono le conseguenze. Vogliamo creare una vera lobby dei territori, un gruppo capace di incidere sulle grandi riforme di cui il Paese ha bisogno”.

Al centro dell’iniziativa la necessità di una profonda revisione del sistema normativo che disciplina gli enti locali, a partire dal Testo unico degli enti locali, dalle regole sul personale e sulla sicurezza urbana, fino ai meccanismi di finanziamento dei Comuni.

Particolare attenzione è stata dedicata alla crisi finanziaria degli enti locali siciliani, alle difficoltà dei piccoli Comuni, allo spopolamento delle aree interne, alla carenza di personale tecnico e amministrativo e all’impossibilità, in molti casi, di garantire servizi essenziali ai cittadini.

Sulla necessità di una partecipazione diretta degli amministratori alle scelte politiche si è soffermato Gianni Pino: “Non è più possibile delegare. Per troppo tempo il mondo delle autonomie locali ha affidato ad altri la rappresentanza delle proprie esigenze, senza riuscire a incidere realmente sui processi decisionali», ha affermato Pino. «I sindaci affrontano ogni giorno problemi concreti, dalla manutenzione delle strade ai servizi pubblici, dalle emergenze alla gestione delle infrastrutture. Questa esperienza rappresenta un patrimonio di competenze che deve trovare spazio anche nei livelli di governo regionale e nazionale”.

Le nuove adesioni

Nel corso della conferenza sono stati presentati alcuni degli amministratori che hanno scelto di aderire al progetto. Tra questi Renato Di Blasi, sindaco di Librizzi; Natale Briguglio, sindaco di Nizza di Sicilia; Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide; e Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi e presidente di ANCI Giovani Sicilia. Annunciata inoltre l’adesione del sindaco di Bagheria e del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Presente anche Giancarlo Pavano, già assessore del Comune di Siracusa.

A fine mese appuntamento nazionale a Roma

La prossima tappa sarà a Roma, a fine mese, dove è previsto un appuntamento nazionale che consentirà di definire il percorso politico del movimento e presentare ulteriori adesioni provenienti da diverse regioni italiane. “Vogliamo portare le istanze dei cittadini nei luoghi in cui si decide, coinvolgendo anche chi oggi ha smesso di partecipare alla vita politica perché non si sente più rappresentato”, ha concluso Amenta.

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