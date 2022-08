Premio Ulisse, prestigiosa doppietta per "Spartenza" della compagnia Sikilia - Tempostretto

La compagnia di S. Teresa ha ottenuto il premio "miglior spettacolo" e "miglior regia" con un'opera su un gruppo di messinesi sopravvissuto al terremoto del 1908

S. TERESA – “Ricco impianto teatrale dal ritmo sostenuto, coinvolge il pubblico con grande forza evocativa, rappresentando con armoniosa dimensione corale il dramma e le speranze connesse ad un fenomeno storico sempre attuale”. Con questa motivazione la giuria del “Premio Ulisse 2022”, l’importante rassegna di Teatro amatoriale siciliano promossa dal Comitato regionale Fita Sicilia e la Federazione Italiana Teatro Amatoriale ha decretato la doppia vittoria – miglior regia e miglior spettacolo – per “Spartenza”, opera della compagnia teatrale Sikilia. “Per noi è un’emozione immensa – ha commentato la direttrice artistica e regista Cettina Sciacca, premiata anche per la migliore regia – perché con questo spettacolo abbiamo portato in scena una parte della nostra storia di siciliani raccontando al passato eventi che per molti sono ancora un drammatico presente”.

Si tratta di un musical scritto e diretto da Cettina Sciacca, che “cunta e canta” la storia di un gruppo di messinesi che, sopravvissuti al terremoto del 1908, non vede altro futuro che quello di imbarcarsi per l’America. La premiazione si è svolta nel corso della serata di gala organizzata da FITA Sicilia nella suggestiva cornice barocca di Piazza del Popolo di Palazzolo Acreide (Siracusa) con ospiti d’eccezione gli attori Aldo Baglio e Silvana Fallisi. I vincitori rappresenteranno la Sicilia al Gran Premio Italiano del teatro amatoriale. Lo spettacolo andrà nuovamente in scena il 10 agosto al cortile Platamone di Catania e il 13 agosto in piazza Sacro Cuore a Furci Siculo.