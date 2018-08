Scuola S.Francesco di Paola, incolumità a rischio. L'allarme dei genitori

“Non si può mettere a repentaglio quotidianamente l’incolumità nostra e dei nostri figli”. Genitori e alunni dell’Istituto comprensivo S. Francesco di Paola sollecitano un intervento legato alla viabilità ed ai parcheggi nel piazzale di accesso all’edificio scolastico.

Sandro Gorgone, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Genitori per l’educazione civile con sede presso il Parco sociale Forte Petrazza a Camaro Superiore, composta da genitori di alunni che frequentano l’ Istituto comprensivo, ha scritto al sindaco Cateno De Luca, all’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello, all’assessore alla Cultura Vincenzo Trimarchi ed ai dirigenti comunali competenti sulla questione. Ed ancora al comando di Polizia municipale, alla Protezione civile ed ai Vigili del fuoco.

A nome di tutta l’associazione, in vista dell’ormai prossimo inizio del nuovo anno scolastico, Gorgone ha rinnovato “la richiesta di una urgente regolamentazione della viabilità e dei parcheggi del piazzale antistante la scuola che, allo stato attuale, mettono a serio repentaglio l’incolumità di tutti gli utenti della scuola, soprattutto dei minori che quotidianamente attraversano il piazzale e, come abbiamo avuto modo di constatare in più occasioni, in particolare durante gli orari di ingresso ed uscita, rendono pressoché impossibile l’accesso dei mezzi di emergenza”.

Viene evidenziato che il Dipartimento “si è impegnato negli scorsi mesi, su nostra sollecitazione, nella realizzazione di un progetto di riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi dell’area in questione e sono già stati effettuati a marzo i rilievi necessari per rendere operativo il progetto. Nonostante espliciti e ripetute rassicurazioni per un imminente intervento, ad oggi non è stato eseguito alcun lavoro e si prospetta, dunque, un ennesimo inizio di anno scolastico accompagnato dal ben noto caos del piazzale di accesso.

Con la presente, dunque – incalza Gorgone - esprimo lo sconcerto e la delusione dei componenti l’associazione di genitori di fronte alle vane promesse fatte, soprattutto a fronte della disponibilità più volte manifestata dei soci di coadiuvare gli sforzi del Dipartimento o di realizzare direttamente almeno gli interventi più urgenti (delimitazione del passaggio pedonale e della rotonda centrale) previa autorizzazione del suddetto dipartimento.

Ricordo che l’associazione che rappresento è concessionaria dal 7 dicembre 2016 dell’area di verde pubblico confinante con via Olimpia – sottolinea il rappresentante legale - che delimita il piazzale e che tale area è oggetto di costanti interventi di pulizia, scerbatura e miglioramento dell’arredo urbano a favore dell’utenza della scuola e di tutto il quartiere.

In presenza di uno sforzo volontario da parte dei genitori di collaborare alla gestione degli spazi pubblici che, dunque, l’associazione ha già ampiamente dimostrato, mi sembra non solo incomprensibile ma anche irrispettoso il lassismo del Dipartimento che nuoce non soltanto all’immagine dell’istituzione pubblica di cui è parte, ma anche alla crescita di una diffusa coscienza civile tra la cittadinanza, la cui incentivazione è uno degli scopi principali della nostra associazione.

Ritengo, pertanto – conclude il rappresentante dell’associazione - che il perdurare di una simile situazione di immobilismo vada denunciata agli organi di stampa e, qualora tale situazione perdurasse, ai competenti organi di Pubblica sicurezza”.