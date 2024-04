Presentato il “3° Trofeo Città di Messina”, oltre 300 gli iscritti

Domenica mattina il percorso interesserà la via Garibaldi, dalla via Tommaso Cannizzaro fino al viale Boccetta

MESSINA – Il “3° Trofeo Città di Messina” e primo Memorial Carmelo La Corte, è stato presentato stamani presso la sala Ovale di Palazzo Zanca. Alla manifestazione podistica di domenica mattina di 10 km, che assegnerà il titolo regionale della distanza ed è terza prova del 29° Grand Prix Sicilia di corsa, saranno oltre 300 gli atleti iscritti. Al momento gli organizzatori ne hanno ufficializzati 310 ma nella giornata odierna c’è ancora la possibilità di iscriversi.

Il percorso con partenza dal Cavallino si sposterà verso nord, “boa” di inversione a Boccetta e poi passaggio davanti a Piazza Unione Europea da dove inizieranno quattro giri, con l’altro punto di inversione sul via Tommaso Cannizzaro, di 2,3 km e l’arrivo proprio davanti al Municipio. Un modo anche per ricordare Carmelo La Corte persona che a Messina si è sempre spesa nell’atletica leggera e per i giovani, “un allenatore che ha sempre lavorato ed è giusto ricordarlo” fanno sapere dalla Podistica Messina che organizza l’evento.

L’evento sportivo peloritano coinciderà quest’anno con l’arrivo nella città dello Stretto della quarta edizione della Run4Hope, l’entusiasmante staffetta che si svolgerà, dal 13 al 21 aprile, in tutte le regioni italiane che sarà quest’anno al fianco di Ail contro leucemie, linfomi e mieloma.

Le dichiarazioni dei relatori alla presentazione

Assessore allo sport, Massimo Finocchiaro: “Già lo scorso anno il presidente Giacobbe (della Podistica Messina, oggi assente per un’influenza, ndr) si raccomandava per la terza edizione e questo fa capire che è una gara molto sentita. Per noi amministrazione sono momenti di festa, si realizza l’inclusione che noi speriamo sia sempre più concreta. Questa gara ha un valore importante per noi, l’amministrazione è vicina a queste attività che promuovono sport e convivialità. C’è fermento intorno alle attività e chi ci crede nel supportarle”.

Carmela Gasbarro, segretaria Podistica Messina: “La manifestazione di domenica ricordo che è anche campionato regionale sulla distanza di 10 km. Al momento sono 310 gli iscritti, non abbiamo ancora la startlist e comunque ci aspettiamo un aumento del numero dei partecipanti. Ringraziamo il Comune che ci è venuto incontro per l’organizzazione”.

Francesco Giorgio, esperto allo Sport e delegato Cip di Messina: “Sono contento del Memorial La Corte visto che sono stato suo atleta da ragazzino, è stata una figura importante dell’atletica leggera messinese. Se il percorso sarà cambiato? Per i percorsi verifichiamo le richieste e le uniche cose da tenere in conto sono gli svincoli autostradali, ma non c’è nessuna preclusione. Ogni idea innovativa è ben accetta, il percorso è bello e ricordo che lo scorso anno è stata una grande festa e speriamo il tempo ci aiuti anche quest’anno”.

I vincitori delle passate edizioni

La gara è nata sulle orme del precedente “Trofeo Sulle Strade di Anna Rita Sidoti”, ricalcandone la formula e la distanza. Si svolse dal 2017 al 2019, facendo registrare al maschile le vittorie di Giovanni Cavallo, Natale Grosso e Giuseppe Trimarchi, fra le donne il successo nell’edizione inaugurale di Lorenza Chiara Immesi e poi la doppietta di Tatiana Betta.

Nella prima edizione del “Trofeo Città di Messina”, il 30 gennaio 2022, i trionfatori sono stati Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi) e Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca). Spinali ha prevalso fra i maschi con il tempo di 32’21”. Alle sue spalle Nicola Mazara dell’Universitas Palermo (32’52”), terzo Corrado Mortillaro (Podistica Messina) in 33’16”. Nella prova femminile l’ucraina Sukharyna (41’01”) ha staccato Virginia Salemi (Podistica Messina), seconda in 42’26”. Terza la compagna di squadra Valerie Anne Woodland in 43’07”.

Un gran numero di partecipanti (400 atleti al via) e firme di prestigio nella seconda edizione, il 19 marzo 2023, che ha visto imporsi Ivan Antibo e Sebastiana Bono sul circuito di 10 km. La partenza è avvenuta in via G. Garibaldi 114 (presso il “Cavallino Caffè”), l’arrivo a Piazza Unione Europea. Antibo dell’Universitas Palermo, nipote d’arte (Totò vinse, tra le altre, la medaglia d’argento nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Seul 1988), ha conquistato il successo con il crono di 32’26”, tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra Francesco Nucera, secondo in 32’32”. Terzo posto per Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi), in 33’28”. Per le donne il sigillo di Bono della Podistica Messina in 41’19”, precedendo Valerie Anne Woodland, sempre della Podistica Messina, che ha chiuso in 42”51”. Florinda Mercadante (5 Torri Fiamme Cremisi) terza in 43’20”.

Programma e percorso

Domenica 21 aprile alle 8:30 è fissata la riunione di giuria e concorrenti in Piazza Unione Europea, alle 10 lo “start” ufficiale. Gli atleti saranno impegnati lungo un circuito pianeggiante di 2,3 km, interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici Fidal, da ripetere quattro volte più un semianello iniziale di 800 metri per un totale di 10 km. Il percorso si snoda sulla via G. Garibaldi tra la via T. Cannizzaro e il Viale Boccetta, con partenza da via G. Garibaldi 114 (Il Cavallino Caffè) e arrivo presso Piazza Unione Europea. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS.