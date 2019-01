"Radici", nasce una nuova associazione politica e culturale

MESSINA - Coinvolgere in un progetto politico, sociale e culturale condiviso alcuni ragazzi che si erano impegnati nelle ultime elezioni amministrative ma non erano stati eletti. E' l'idea di base di una nuova associazione, "Radici", fondata dal consigliere comunale Libero Gioveni e dai consiglieri di quartiere Alessandro Cacciotto e Maurizio Di Gregorio, e presieduta da Fabio Morabito. Alcuni di questi ragazzi (Giovanni Danzi, Emanuele Villari, Giovanni Lombardo e Valeria Di Mento) fanno parte del direttivo, altri hanno aderito (Attilio Ciliberto, Simone Todaro e Nino Scuderi), altri soci sono gli avvocati Ada Di Per e Umberto Cucè.

"Spesso - dice il presidente Morabito - accade che, ultimate le competizioni elettorali, i ragazzi candidati vengano esclusi dai progetti messi in campo in campagna elettorale. “Radici”, invece, vuole includere, anche chi non viene eletto può e deve essere considerato nei progetti socio-politici, mettendo a disposizione le proprie qualità e competenze, oltre che tanta passione ed entusiasmo. Da questa idea originaria, però, si sono unite altre finalità, cioè vivere in modo concreto il territorio e il contatto quotidiano con la gente; da qui il motivo del nome “Radici”, proprio per dare il senso di essere “radicati” nel territorio, raccogliendo le istanze della base, dando anche nel contempo un contribuito di idee e proposte per la crescita e lo sviluppo dell’intera provincia, sfruttando in quest’ultima anche i canali istituzionali che nel corso del tempo ci si è creati con alcuni sindaci. L’associazione interverrà con decisione su tutto ciò che le varie istituzioni ai vari livelli decideranno sulle sorti dei cittadini di Messina e provincia, sostenendo con forza tutto ciò che verrà giudicato utile nell’interesse della comunità, così come contrasterà con determinazione tutto ciò che considererà deleterio. Oggi non siamo collegati a nessun partito politico ma sosterremo chi condivide e intende portare avanti con i fatti le nostre idee. Vogliamo anche fortemente promuovere dibattiti su importanti e molteplici temi sociali, coinvolgendo esperti e professionisti di settore che possano dare in maniera laica un loro contributo formativo o di sensibilizzazione nei vari contesti territoriali in cui saranno affrontati".

All’Associazione si può aderire sottoscrivendo un apposito modulo, dando un contributo concreto in termini di idee e proposte e di collaborazione nella futura organizzazione degli eventi sul territorio.