Manutenzioni stradali, pronte due gare da 700mila euro ciascuna

MESSINA - "E' imminente l'avvio di due gare per interventi di manutenzione straordinaria delle strade, dell'importo di 700mila euro ciascuna. Una delle due interesserà parecchie arterie, su tutte alcuni tratti della circonvallazione, ma non può essere ancora bandita per problemi riscontrati nelle nuove procedure telematiche previste in tema di appalti pubblici; per l’altra invece è imminente la firma del contratto e interesserà la manutenzione di strade e marciapiedi in tre quadrilateri nella zona centro-sud della città". Il primo quadrilatero è compreso tra Boccetta e Giostra, incluse via Garibaldi e il viale Regina Margherita, il secondo tra Boccetta e via Sant'Agostino, compresi corso Cavour e via XXIV maggio, il terzo tra viale Gazzi, via Bonino, via Bonsignore e via Acireale.

Lo ha detto il dirigente del dipartimento lavori pubblici, Antonio Amato, nel corso della seduta odierna della prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Libero Gioveni.

Diversi consiglieri hanno lamentato il fatto che gli interventi di manutenzione ordinaria non vengono spesso effettuati a regola d’arte. "La carenza di personale tecnico (sono previsti soltanto un ingegnere e due geometri a tempo parziale per tutta la città che si devono anche occupare di progettazione) - ha risposto il dirigente - non permette di effettuare i necessari controlli".