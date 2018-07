Contenzioso tra Atm e Regione e trasporto integrato con la Metroferrovia

Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati Il sindaco, Cateno De Luca, l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone, il vicesindaco e assessore comunale alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello; il direttore generale dell’Atm, Daniele De Almagro; i componenti del collegio dei revisori Atm, Felice Maria Genovese e Consuelo Maisano; e Alessandra Cucinotta dell’Ufficio Partecipate del Comune. Due i temi principali al centro della riunione, che si è tenuta nella Sala Falcone –Borsellino di Palazzo Zanca: il contenzioso in corso tra Atm e Regione e l’ipotesi di trasporto pubblico integrato tra Trenitalia (Metroferrovia) e Atm.

In merito al contenzioso che l’Atm ha in essere con la Regione Sicilia, relativamente ai minori trasferimenti per contributi regionali ex L. R. 19/2005, ricevuti dal 2012 a tutt’oggi, il direttore generale De Almagro ha rappresentato le problematiche relative al credito di circa due milioni di euro, vantato, dall’Atm nei confronti della Regione per le trattenute da questa effettuate a garanzia di un procedimento penale già concluso, dal quale non sono emerse responsabilità, e che pertanto andrebbe restituito all’Azienda Trasporti di Messina. L’assessore regionale ha comunicato che già domani mattina si confronterà con il direttore generale Fulvio Bellomo e con gli uffici, al fine di verificare le richieste dell’Atm ed eventualmente trovare una soluzione che ponga fine ad anni di contenzioso.

“La prossima settimana - ha confermato il sindaco De Luca – si terrà una riunione per verificare le risultanze degli incontri tenutisi tra l’assessore Falcone ed il Dipartimento regionale”.

Nel corso dell’incontro al Comune l’Atm ha rappresentato inoltre la necessità di valutare un’ipotesi di trasporto pubblico integrato tra Trenitalia (Metroferrovia) e Atm, che veda una sinergia tra i due Enti, al fine di efficientare il servizio pubblico nel tratto Giampilieri - Stazione Centrale.

A margine della riunione si è affrontato anche la costituzione dell’agenzia comunale per il risanamento e lo sbaraccamento per addivenire al più presto al cambio di passo anche su questo fronte.