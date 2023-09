Primo test match per La Saracena Volley. Ingaggiata Mireya Jimenez - Tempostretto

Primo allenamento congiunto della stagione per La Saracena Volley. Ingaggiata la palleggiatrice Mireya Jimenez: "Spero di sfruttare questa esperienza".

PATTI – Prima uscita stagionale per La Saracena Volley che, nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, presso la nuova casa del “PalaSerrano” di Patti, ha ospitato per un allenamento congiunto la Polisportiva Nino Romano, formazione ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie C.

Per le ragazze allenate da coach Domenico Fazio si è trattato di un buon test in vista dell’ormai prossimo inizio del campionato nazionale di serie B2. Disputati quattro set in cui entrambe le formazioni hanno potuto provare varie soluzioni sia di schieramento che tattiche. Questi i parziali: 26-24 25-17 25-21 25-17.

Programmati, per martedì 26 settembre, ulteriori test nell’ambito di un triangolare con Amando Volley e Teams Volley Catania, formazioni di B1, al “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva, mentre sabato 30 si torna al “PalaSerrano” di Patti, ad una settimana esatta dall’esordio in campionato contro la Volley Reghion, per un altro triangolare. Al momento, si attende conferma sui nomi delle altre due sfidanti; dovrebbero essere la Kondor Catania di B1 e la stessa Nino Romano affrontata giovedì scorso.

Arriva la palleggiatrice Mireya Jimenez

Intanto, la società pattese ha ufficializzato l’ingaggio della giovane palleggiatrice Mireya Jimenez, classe 2004.

Mireya ha già al suo attivo molti titoli giovanili: Campionessa Provinciale (Catania) Under 12, Campionessa Regionale (Sicilia) Under 13, due volte consecutive Campionessa Regionale Under 14 disputando Finali Nazionali a Treviso e in Sardegna, con la maglia dell’Aurora Volley Siracusa; Finali Nazionali Under 18 a Bormio con Pallavolo Sicilia (2018). Per tre anni di seguito convocata con la selezione siciliana per la partecipazione al Trofeo delle Regioni. Con la Kondor Catania vince i campionati Under 16 e Under 18. A undici anni fa il suo esordio in Serie C e a quindici va a giocare a Cutrofiano dove conquista il sesto posto nazionale con l’under 17, vince il titolo regionale under 18 e gioca in serie B1.

La dirigenza: “Mireya scelta in linea con la politica giovanile”

“Sono contenta di far parte della Saracena Volley – ha commentato la Jimenez – e spero di sfruttare quest’esperienza impegnandomi al massimo”.

La scelta di Mireya Jimenez in cabina di regia rientra nella linea adottata dalla società di puntare sui giovani. “Anche quest’anno – ha evidenziato la dirigenza – abbiamo scelto la linea verde per allestire la squadra. Al gruppo di giovani sono affiancate atlete di esperienza per consentire alle più piccole di crescere. Crediamo molto in Mireya e siamo convinti che potrà esprimersi al meglio”.

Rescisso l’accordo con la schiacciatrice Chiara Angilletta

Si separano, invece, le strade con la schiacciatrice Chiara Angilletta. Ingaggiata nel corso del mercato estivo, la giocatrice, come comunicato dalla società, non indosserà la maglia della Saracena Volley nel prossimo campionato di Serie B2 femminile.

