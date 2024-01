Problema al motore, la nave Telepass impatta con la massicciata del porto di Villa

Caronte & Tourist: "Danni irrilevanti e nessun rischio per persone e mezzi"

VILLA SAN GIOVANNI – Questa mattina la nave traghetto Telepass, in partenza alle 8.40 dal porto di Villa San Giovanni, ha riscontrato un problema al motore non appena lasciato l’ormeggio. La nave – fa sapere in una nota Caronte & Tourist – nel rientrare, ha impattato lievemente con la massicciata del porticciolo di Villa San Giovanni. “Fatto che ha tuttavia causato danni irrilevanti e nessun rischio per persone e mezzi”, precisa la compagnia di navigazione.

L’equipaggio ha prontamente gestito la situazione: i passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un’altra nave che li ha condotti regolarmente a Messina. La nave Telepass rimarrà ferma nelle prossime ore per le opportune verifiche.