Problemi idrici in via Catara Lettieri, Amam: “L’acqua è tornata”

I disagi dei cittadini si protraggono da giorni secondo quanto afferma il consigliere Geraci. L'azienda: "Dovrebbe ripristinarsi tutto a breve"

MESSINA – In via Catara Lettieri e nelle zone limitrofe i cittadini hanno fatto i conti negli ultimi giorni con alcuni problemi di bassa erogazione idrica, con case rimaste anche a secco d’acqua. Una vicenda che è stata segnalata dal consigliere della III municipalità Alessandro Geraci che ha parlato di disagio iniziato “il 7 marzo” e spiegato che Amam “da una settimana manda autobotti alle abitazioni in difficoltà. Una decina di famiglie, con certezza, ma potrebbero essere di più”.

In mattinata l’azienda ha confermato che il problema dovrebbe essere stato risolto: “L’acqua non è mai mancata, è stato un problema di pressione. Ora è tornata e dovrebbe ristabilirsi tutto”.