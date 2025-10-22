Processato per stalking ma era malato, il caso sui Nebrodi

Cancellata la condanna per un 60enne denunciato da una compaesana

Messina – Era infermo di mente, deve essere assolto e non avrà più l’obbligo di firma. Ha deciso così la Corte d’appello di Messina (presidente Blatti) alla fine del processo ad un sessantenne del comprensorio nebroideo accusato di stalking nei confronti di una compaesana di 50 anni.

La sentenza

avv. Massimiliano Fabio

La Corte, accogliendo la richiesta del difensore, l’avvocato Massimiliano Fabio, ha disposto la perizia psichiatrica per accertare le condizioni psichiatriche dell’imputato, concludendo per l’incapacità di intendere e di volere e disponendo quindi il verdetto liberatorio.

In primo grado il Tribunale di Patti lo aveva invece condannato ad un anno. Il processo nasceva dalla denuncia della donna secondo la quale il rapporto di frequentazione tra i due, nel 2023, si era tramutato in una vera e propria persecuzione ai suoi danni. Il sessantenne aveva infatti cominciato a minacciarla, ingiuriarla, intimidirla e appostarsi sotto casa e davanti al luogo di lavoro.

Verdetto ribaltato

In appello, l’avvocato Fabio ha sottolineato il rilievo sul dolo, nel reato, del vizio di mente, che è stato accertato dallo specialista incaricato dalla Corte d’Appello di esaminare le condizioni del 60enne.

Alla fine la sentenza è stata: assoluzione perché incapace di intendere e di volere all’epoca dei fatti. Ribaltata quindi del tutto la decisione del Tribunale di Patti del 2024.