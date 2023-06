Progetto Green up: delegazioni straniere in visita a Palazzo Zanca - Tempostretto

Un incontro cordiale, dopo il focus tecnico tenutosi al Palacultura, sul tema della sostenibilità delle città attraverso soluzioni naturali innovative

MESSINA – ll programma della permanenza a Messina delle delegazioni straniere provenienti dalle città europee di Tibi (Spagna), Novo Mesto (Slovenia), Malta, Panevezys (Lituania), Halaszi (Ungheria) e Sofia (Bulgaria) partner del progetto Green Up, è proseguito oggi, mercoledì, con la visita guidata al giardino botanico dei Peloritani Colli S. Rizzo, a seguire la Basilica Cattedrale, il Museo Tesoro del Duomo e il Campanile per concludersi nella tarda mattinata con la visita del palazzo Municipale. Nella Casa comunale le delegazioni straniere sono state accolte dal sindaco Federico Basile dal direttore generale Salvo Puccio. È stato un incontro cordiale, dopo il focus tecnico tenutosi ieri al Palacultura, sul tema della sostenibilità complessiva delle città attraverso soluzioni naturali innovative, nel corso del quale è stato siglato ufficialmente l’ingresso di Malta nella qualità di nuovo partener del progetto.

“Proficuo scambio di esperienze”

“Lo scambio di esperienze attraverso visite di approfondimento sono proficue – ha commentato il sindaco Basile – per sviluppare tra le comunità aderenti al progetto contatti culturali, turistici, sportivi, economici e sociali, indispensabili sotto l’aspetto relazionale. La comunicazione interculturale facilita il processo di condivisione, di scambio e di apertura verso altre culture – ha aggiunto Basile – ed è sempre un’ottima occasione per misurarsi con una dimensione nuova, riflettere sul proprio modo di vivere e per raccogliere nuovi stimoli e proiettarsi nel futuro”. L’agenda degli ospiti stranieri proseguirà, dopo la pausa pranzo a base di tipiche specialità messinesi, con la visita all’Ortobotanico universitario Pietro Castelli e in serata tempo libero lungo l’isola pedonale di viale S. Martino con la possibilità di fare shopping. Domani le delegazioni straniere lasceranno Messina per fare rientro nei loro Paesi di provenienza.