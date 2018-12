50 anni fa la scomparsa di Salvatore Quasimodo. Le celebrazioni a Messina

MESSINA - Una settimana di eventi nel cinquantenario della morte di Salvatore Quasimodo. La Città Metropolitana di Messina vuole ricordare il grande scrittore con un programma presentato stamani a Palazzo dei Leoni, che si aprirà con il concerto dell’8 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele, che vedrà protagonista il Conservatorio “Corelli”.

“All’inizio si è pensato di creare una composizione originale con tre allievi del corso di composizione – affermato il maestro Antonino Averna - ma in seguito si è scelto di creare un concerto 'in contrappunto' con una voce recitante. Da tutto ciò è nato un laboratorio e si è puntato sulla ricerca, non solo musicologica, che già è svolta dal Conservatorio, ma su una ricerca a più ampio raggio. Ne è nato uno spettacolo composito e una scelta raffinata. Gli studenti si sono misurati con il Teatro e hanno avuto modo di sperimentare”.

Il ricco ed articolato palinsesto proposto dal Comitato Organizzatore, costituito oltre che dalla Città Metropolitana, che è l'Ente promotore, anche dall'Università degli Studi di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele, dal Parco Letterario Quasimodo di Roccalumera, dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, dal Conservatorio degli Studi “Arcangelo Corelli“ di Messina, dall'Istituto scolastico “Jaci” e dall'Istituto scolastico “Minutoli-Quasimodo”, prevede una significativa serie di manifestazioni che si svolgeranno fra Palazzo dei Leoni, il Parco Letterario “Quasimodo” di Roccamumera e la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” tra l’8 e il 15 dicembre, con eventi, mostre, concerti musicali, recital di poesia e conferenze, dedicate al premio Nobel per la Letteratura nel 1959, di cui la Città Metropolitana possiede gran parte dell’Archivio.

IL PROGRAMMA

Il primo appuntamento è previsto per sabato 8 dicembre, alle ore 18, al Teatro Vittorio Emanuele, con il concerto “Oscuramente forte è la Vita”, produzione originale del Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina, con la direzione dell'orchestra affidata a Salvatore Percacciolo e la voce recitante di Giovanni Moschella.

Lunedì 10 dicembre, alle ore 18.30, presso il Parco Letterario "Quasimodo" di Roccalumera presentazione del libro "Salvatore Quasimodo a Roccalumera" di Federico e Carlo Mastroeni.

Martedì 11 dicembre in calendario una serie di eventi organizzati a Messina e Roccalumera: nel capoluogo peloritano si inizia alle ore 17.00, nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lucio Barbera", con la presentazione delle opere dell'artista Giulio D'Anna, in occasione del centodecimo anniversario della sua nascita; all'evento interverranno il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca, il dirigente della V Direzione Anna Maria Tripodo, il direttore della Galleria d'Arte "Lucio Barbera" Angela Pipitò e lo storico dell'arte della Soprintendenza ai Beni Culturali Virginia Buda; al termine sarà inaugurata la mostra su Giulio D'Anna, curata da Virginia Buda. A Roccalumera, alle 18.30, al Parco Letterario "Quasimodo" presentazione del romanzo "La Rupe del Biancospino" di Rita Iacomino con la presenza di Alessandro Quasimodo: nel corso dell'evento sarà inaugurata la mostra "Quasimodo quasi sognato" del pittore Lorenzo Maria Bottari.

Mercoledì 12 dicembre, alle ore 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, in calendario il convegno "L'Altro Quasimodo" con gli interventi della musicologa prof.ssa Maria Grazia Campisi, del critico letterario prof. Carlangelo Mauro; seguirà la protezione della cerimonia di consegna del premio Nobel a Salvatore Quasimodo nel 1959, su concessione della televisione svedese. Alle ore 17.00, al Teatro Vittorio Emanuele, premiazione gli studenti vincitori del Bando nazionale di poesia su Salvatore Quasimodo con la consegna dei premi alla presenza di Alessandro Quasimodo e la lectio magistralis "Quasimodo Operaio di Sogni", il poeta raccontato dal figlio Alessandro.

Giovedì 13 dicembre, alle ore 17, presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lucio Barbera" in programma il concerto di musica classica Recital con la voce recitante di Gianni Di Giacomo.

Venerdì 14 dicembre, alle ore 10, nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lucio Barbera" sarà proiettato il documentario su Salvatore Quasimodo "L'Universale del Verso", a cura di Vanni Ronsisvalle.

La chiusura delle manifestazioni quasimodiane avverrà sabato 15 dicembre presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lucio Barbera" con le visite guidate alla mostra di Giulio D'Anna.