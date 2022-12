Programma per la fatturazione: la soluzione per fidelizzare i clienti e renderli felici - Tempostretto

Utilità per gli studi di commercialisti e consulenti contabili. Redazionale

REDAZIONALE – Al giorno d’oggi la fatturazione è passata, quasi del tutto, al digitale. Per molti imprenditori questo passaggio è avvenuto con non poche perplessità ma, una volta compiuto il grande passo, nessuno tornerebbe più indietro. La motivazione principale è che gli studi commercialisti si sono dotati di un programma si sono dotati di un programma per la fatturazione che permette di agevolare le operazioni di contabilità.

Questo consente di semplificare enormemente un aspetto che, per chi non è addetto ai lavori, risulta difficoltoso e impegnativo. Il mondo del software fatturazione, quindi, assume nuovi connotati e si schiera al fianco di commercialisti e consulenti desiderosi di offrire ai propri clienti un servizio eccellente.

Utilità per gli studi di commercialisti e consulenti contabili

Un software per la fatturazione permette ai clienti di avere un servizio semplificato per emettere, ricevere e inviare fatture. Questo agevola la registrazione contabile da parte del consulente o dello studio che si prende cura della sua contabilità perché consente di mantenere sempre sotto controllo tutto il processo. Per lo studio, quindi, il programma per la fatturazione aiuta a monitorare tutte le fatture emesse e ricevute dai clienti che sono ancora da consegnare ma anche a rendere più sicura, rapida ed efficiente la registrazione contabile.

Al tempo stesso è il miglior supporto per l’efficienza dello studio perché riduce i tempi di registrazione e, quindi, permette di offrire ai clienti un servizio tempestivo. Di conseguenza lo studio potrà focalizzarsi sulla cura dei propri clienti e, dunque, farli sentire ascoltati e assistiti. In altre parole il software fatturazione migliora indirettamente anche la soddisfazione dei clienti rendendoli felici e fidelizzati.

I vantaggi per le aziende clienti

Dal punto di vista dei clienti il software permette di gestire meglio tutta la fase di fatturazione elettronica, semplificandola e automatizzandola. Difatti l’importazione delle fatture di acquisto avviene in via automatica mentre la gestione di quella attiva è completamente integrata e, quindi, estremamente facilitata.

Il commercialista può sempre controllare l’andamento delle emissioni e delle ricezioni mentre il cliente, attraverso il cruscotto di monitoraggio, visualizza lo stato di salute della sua azienda in pochi clic.

Il programma per la fatturazione, infatti, permette di tenere sotto costante controllo il fatturato, nonché l’andamento degli incassi, dei pagamenti e delle scadenze. Con un semplice clic, infine, consente al cliente di inviare le fatture emesse e ricevute direttamente al commercialista, senza dover stampare tutto o recarsi di persona presso lo studio.

Semplifica la vita dei clienti con un clic

I clienti, ovvero le persone che mandano avanti le proprie aziende, hanno così modo di focalizzarsi sul proprio business e di non dover impiegare troppo tempo nella gestione della contabilità.

Grazie ai software per la fatturazione anche gli studi contabili e di commercialisti possono finalmente sperimentare una gestione più diretta ed efficiente, supportata dal controllo diretto tra professionista e cliente e migliorata con l’interfaccia grafica intuitiva ad apprendimento rapido.

Si tratta di un benefit importantissimo, utile a migliorare le performance dello studio e quelle dei clienti che, ovviamente, fanno caso a quando ricevono “attenzioni” particolari.