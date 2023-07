Programmazione attività impianti sportivi comunali, domande entro il 31 luglio - Tempostretto

L'obiettivo è consentire la massima partecipazione al procedimento di assegnazione degli spazi

MESSINA – In vista della programmazione della stagione sportiva 2023-2024, al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento di assegnazione spazi (nelle more di eventuali rettifiche-integrazioni al regolamento), il servizio Sport, Spettacolo e Sviluppo turistico del dipartimento Servizi alla persona e alle Imprese comunica che le Federazioni, Enti e associazioni possono inoltrare richiesta fino a venerdì 31 luglio 2023. L’istanza di assegnazione spazi presso palestre o palazzetti comunali, in cui si indica l’attività che si intende programmare per la stagione sportiva 2023-2024 ed i campionati cui si intende partecipare, dovrà essere inviata in modalità telematica a protocollo@pec.comune.messina.it e indirizzata al dipartimento Servizi alla persona e alle imprese – servizio Sport, Spettacolo e sviluppo turistico.