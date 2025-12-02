Promozione. Il Città di Villafranca pareggia con Patti e aspetta il Torregrotta

Ripresa due volte dopo essere andata in vantaggio la formazione di mister Caragliano si accontenta del pareggio e aspetta sabato il Torregrotta

VILLAFRANCA TIRRENA – Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, l’undicesima, il Città di Villafranca era impegnato in trasferta sul campo della Nuova Rinascita Patti. La sfida tre le due compagini tirreniche si è conclusa in parità sul 2-2. Gli uomini di mister Caragliano erano passati in vantaggio sia nel primo tempo con Trimboli, ripreso negli stessi quarantacinque minuti da Djongambo, che nella ripresa con Assenzio, ma anche in questa occasione i locali hanno pareggiato con Mangano evitando la sconfitta.

Un punto in più in classifica con i biancoverdi che si mantengono in scia al Lascari-Cefalù ancora imbattuto nel girone, i villafranchesi dopo sette giornate da imbattute erano caduti proprio contro il Cefalù all’ottava giornata e successivamente nella nona giornata in casa del Città di Galati. I palermitani guidano a quota 27, il Città di Villafranca segue a 25 e sabato prossimo aspetta in un altro derby caldissimo tra messinesi il Torregrotta. La formazione torrese ha meno della metà dei punti dei biancoverdi, quest’ultimi stanno riprovando a riprendere la striscia di imbattibilità al momento di due gare consecutive.

La sfida è in programma sabato 6 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Daniele Fagnani di Villafranca Tirrena. La società ha indetto la giornata biancoverde, quindi le tessere omaggio non varranno, il costo d’ingresso sarà di 5€ mentre i nati dal 2012 in poi non pagheranno. La prevendità sarà disponibile da mercoledì 3 dicembre presso il rifornimento Eni di Villafranca Tirrena in via Nazionale.

