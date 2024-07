Promozione. La Messana conferma il difensore Alessandro Fragapane

Il mancino classe 1994 era arrivato nel mercato invernale dalla Nebros

MESSINA – Continua a muoversi sul mercato la Usd Messana 1966 che conferma per un altro anno in maglia giallorossa il difensore Alessandro Fragapane per la stagione 2024/2025. Il mancino classe 1994, approdato alla Messana nell’ultimo mercato invernale dopo la parentesi alla Nebros, proseguirà la sua esperienza in giallorosso.

Cresciuto calcisticamente nel Città di Messina, nella stagione 2017/2018 è tra i protagonisti della cavalcata che porterà i peloritani in Serie D. Ben 33 presenze e 2 reti al primo anno in quarta serie culminato con la salvezza tramite play-out. Prestazioni che gli valgono la chiamata dell’ACR Messina con cui nella stagione 2019/2020 colleziona 24 gettoni. Nel massimo torneo dilettantistico veste anche le maglie di Castrovillari, Città di Sant’Agata e Biancavilla mettendo in curriculum oltre 90 presenze in Serie D. Nel 2022-2023 si lega in Eccellenza al Città di Taormina, a seguire il passaggio alla Nebros e infine alla Messana.

Articoli correlati