Promozione, la Messana pareggia nel big match contro il San Fratello Acquedolcese

Nello scontro tra le due dominatrici del girone B i locali producono tanto, ma non riesce ad andare in rete. Resta invariato il distacco

MESSINA – La gara più attesa del girone di ritorno, così come già accaduto nel match di andata, si chiude sul punteggio di 0-0. La Messana interrompe la serie di vittorie casalinghe consecutive ma mantiene l’imbattibilità e la guida di questo avvincente campionato. La squadra di mister Cosimini rischia pochissimo, gestisce il gioco e prova a pungere non trovando però l’acuto decisivo. Resta dunque un po’ di rammarico tra i giallorossi che devono accontentarsi di un punto e della possibilità, a sei giornate dal termine, di essere ancora artefici del proprio destino da qui alla fine.

Messana – San Fratello Acquedolcese 0-0

La partita crocevia che può valere una stagione. Sul sintetico del “Sorbello Stadium” si gioca il big match tra Messana e San Fratello Acquedolcese. Divise da appena un punto in classifica, le due squadre hanno monopolizzato il girone B di Promozione. Dopo il successo sul Città di Mistretta, mister Cosimini cerca un’altra vittoria per andare in fuga in vetta; gli avversari hanno invece la possibilità, in caso di vittoria, di operare il sorpasso. Squadra al completo per il mister giallorosso che può contare sull’intera rosa a disposizione eccezion fatta per l’estremo difensore Crupi. Nell’undici titolare spazio a Cannavò in avanti supportato da Barbera. Torna dal primo minuto anche Gargiulo mentre Ventra parte inizialmente dalla panchina. Parte bene la Messana che sfiora il goal dopo quattro minuti. Fragapane è protagonista di una sgroppata a sinistra che porta al tiro Rizzo ma la difesa biancoverde respinge. Qualche secondo dopo Cannavò sfiora solamente un cross di Giuseppe Bonasera e il pallone termina sul fondo. Al 7’ punizione di Rizzo viene deviata dalla barriera e il portiere Commisso si esalta nella parata. L’estremo difensore ospite si fa trovare pronto anche al 12’ sul tiro dal limite di Barbera. Dopo un ottimo inizio e diverse sortite offensive dei padroni di casa, la gara perde un po’ di ritmo nel finale di frazione e si innervosisce con diversi gialli sventolati dall’arbitro. È il 22’ quando Cannavò colpisce di testa da distanza ravvicinata ma senza riuscire a imprimere forza al pallone su appoggio di Tricamo. Al 37’ arriva un nuovo squillo per la Messana. Azione personale di Barbera sulla sinistra che la mette dietro per Ferraù, tiro di prima intenzione da buona posizione e salvataggio fondamentale della difesa che mura il tentativo del centrocampista. Al 42’ ancora giallorossi pericolosi con il tiro-cross di Barbera che mette in difficoltà Commisso, abile a prolungare in angolo.

La ripresa riparte con gli stessi ventidue in campo. Lo spartito del match rimane quello della prima frazione: gara fisica e poche occasioni da gol. Dopo appena 2’ i padroni di casa vanno vicinissimi al gol con il tiro-cross di Ferraù che viene deviato oltre la traversa da Rizzo. Tutto fermo comunque per fuorigioco. Al 24’ mister Cosimini prova ad aumentare il peso offensivo con l’inserimento di Ventra per Ferraù. Nessuna delle due squadre, però, riesce a trovare il cambio di passo né l’occasione giusta per pescare il vantaggio. I due allenatori ci provano con i cambi ma la gara scivola via sul punteggio di 0-0. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la fine delle ostilità. Lo stesso direttore di gara al rientro degli spogliatoi sventola un rosso diretto nei confronti di Peppe Rizzo per eccessive proteste. La Messana mantiene così un punto di vantaggio sul San Fratello a sei giornata dalla fine del campionato. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno in trasferta la Pro Mende.

Tabellino

Messana: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Misiti, Barbera, Ferraù (24’ st Ventra), Gargiulo, Cannavò, Giuseppe Bonasera A disposizione: Emanuele Arena, Ardiri, Crisafulli, Gazzè, Antonino Arena, Sottile, Mondello, Sonko Allenatore: Giuseppe Cosimini

San Fratello Acquedolcese: Commisso, Ndao, Zingales, Carroccio, Caracò, Truglio, Piyuka (32’ st De Oliverio), Calabrese (40’ st Cresciun), Mincica, Dabo, Martinez A disposizione: Moledo, Curasì, Carini, Ciccia, Vergult, Spinella, Cresciun, Di Natale Allenatore: Giuseppe Furnari

Arbitro: Ruggero Alessi di Palermo

Assistenti: Domenico Cono di Palermo e Marta Di Franco di Palermo

Recupero: 1’ pt – 3’ st

Ammoniti: Rizzo (M), Mincica (SF), Piyuka (SF), Ndao (SF), Giosuè Bonasera (M)

Espulsi: Rizzo (M) al termine della gara.