Promozione territoriale: i vantaggi offerti dalle shopper personalizzate - Tempostretto

Dove trovarle e i vantaggi. Redazione

Redazionale. Per promuovere un evento o un negozio, la scelta di borse shopper personalizzate è destinata, in molti casi, a rivelarsi un’idea vincente. Grazie ad esse è possibile pubblicizzare molte tipologie di business, ma anche sponsorizzare in maniera efficace un appuntamento come, per esempio, una fiera. Si tratta di prodotti che, oggi come mai era accaduto in passato, riscuotono un significativo gradimento, anche in virtù della capacità che hanno dimostrato nel sapersi adattare ai bisogni del mercato. Per di più le shopper personalizzate , grazie alla loro particolare conformazione, si prestano a essere personalizzate in ogni particolare.

Perché scegliere le shopper

Disponibili in una vasta gamma di varianti, le shopper possono essere donate alle persone come utili gadget, oppure offerte a chi fa shopping. La flessibilità di utilizzo è una delle peculiarità più significative delle shopper bag, che possono essere usate non solo quando si va a far la spesa, ma anche per portare e tenere con sé oggetti e libri di qualunque genere. Al tempo stesso esse si rivelano degli accessori che possono essere sfoggiati nelle occasioni più diverse per un look all’insegna del comfort e con un tocco casual.

Dove trovare shopper da personalizzare

Gadget365 è l’azienda a cui affidarsi per la scelta e l’acquisto di shopper personalizzate. Visitando il sito Gadget365.it, infatti, è possibile scoprire un ricco e variegato catalogo di prodotti in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Il merito è fra l’altro di una selezione tanto accurata quanto meticolosa dei partner e dei fornitori, grazie a cui i clienti hanno la possibilità di ricevere i gadget migliori al prezzo più conveniente. Ciò avviene in virtù della collaborazione avviata con partner asiatici, che permette di gestire quantitativi anche molto significativi a prezzi più che vantaggiosi.

I vantaggi

I clienti che portano con sé le shopper personalizzate si fanno ambasciatori del marchio, quasi fossero cartelloni pubblicitari in movimento. Il brand, infatti, passa tra le strade e non solo, venendo visto nelle scuole, nei supermercati, nei parchi, nelle palestre, sui mezzi pubblici, nei luoghi di lavoro e in molti altri contesti. È auspicabile che la shopper sia contraddistinta da un design il più possibile intrigante e allegro; per il resto essa rappresenta il prodotto ideale per sponsorizzare un marchio a costi decisamente ridotti. Il mercato propone una vasta gamma di modelli, con tipologie di manici, materiali e colori differenti. Ecco, dunque, che gli utenti in base alle diverse circostanze hanno l’opportunità di scegliere la shopper che preferiscono, in versione più fashion o più pratica a seconda delle esigenze.

La brand identity aziendale

Le shopper vengono utilizzate soprattutto nei punti vendita, dove vengono distribuite ai clienti in seguito a un acquisto. Si tratta di una soluzione semplice ma al tempo stesso efficace per fidelizzare il cliente, che in questo modo si fa testimonial del marchio, una strategia vincente per la promozione territoriale. Da qualche tempo a questa parte si è diffusa la consuetudine di donare le shopper bag in occasione di congressi e fiere in qualità di gadget. Esse, dunque, divengono degli strumenti pubblicitari che hanno il fondamentale pregio di essere low cost; e al tempo stesso arrivano a una platea di potenziali clienti senza limiti. Tutto ciò contribuisce a consolidare la brand identity aziendale. Ciascuna attività ha l’opportunità di personalizzare la propria shopper nel modo che considera più adeguato, ricorrendo a colori e loghi aziendali. Volendo, si può pensare di riportare sulla shopper anche i recapiti dell’azienda, come gli indirizzi dei negozi o i numeri di telefono.

Il confronto con le buste di plastica

Le buste di plastica hanno dunque ceduto il passo in maniera definitiva alle shopper, che in effetti assicurano numerosi benefici in più. Nella maggior parte dei casi le shopper offrono una maggiore capienza in virtù della loro ampiezza. È questo il motivo per il quale si rivelano più pratiche e garantiscono una maggiore versatilità, in confronto non solo alle buste di plastica, ma anche alle borse più semplici. La composizione con materiali molto resistenti, poi, è sinonimo di robustezza, a maggior ragione in presenza di manici grandi che assicurano una migliore maneggevolezza.