Promozione. Tris della Messana, sconfitto l’Atletico Messina

La prima giornata di campionato va in archivio, i risultati e la classifica

MESSINA – Non poteva esserci un esordio migliore per la Messana, che parte con il piede giusto anche in campionato. Dopo il doppio successo nella Coppa Italia di categoria, i giallorossi non mancano l’appuntamento con i tre punti nella gara inaugurale contro la Nuova Rinascita. Match mai in discussione con gli uomini di mister Cosimini che controllano il gioco, creano tanto e riescono a sbloccare la sfida con Tricamo. Nella ripresa, poi, ci pensa il reparto offensivo a blindare il risultato con le firme di Ventra e Cannavò che si confermano in gran forma.

Sconfitta l’altra formazione cittadina dell’Atletico Messina sul campo del San Fratello Acquedolcese per 1-0, rete di Gallini. Gli altri risultati del girone B hanno visto le vittorie casalinghe di Santangiolese, contro Aluntina 4-0, Città di Mistretta, contro Valdinisi 2-1. Mentre a fare risultato pieno fuori, in una giornata senza pareggi, il Città di Villafranca, 2-1 in casa del Città di Galati, l’Orlandina, 1-0 in casa della Polisportiva Sant’Alessio, e il Monforte San Giorgio, tris senza subire reti in casa della Pro Mende.

La classifica vede quindi metà delle squadre a tre punti con le altre sette ferme a zero. Settimana prossima nell’anticipo il Valdinisi ospita la Santangiolese, l’Aluntina il Sant’Alessio, l’Atletico Messina la Pro Mende, il Città di Villafranca attende il San Fratello Acquedolcese, Messana in trasferta contro il Monforte San Giorgio, Nuova Rinascita in casa contro il Città di Mistretta come l’Orlandina che aspetta il Città di Galati.

Messana – Nuova Rinascita 3-0

Per l’esordio ufficiale in campionato, mister Cosimini opta per un nuovo “vestito” tattico dal primo minuto. Il tecnico scegli il 3-4-1-2 affidandosi alle doti di Arena nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia offensiva Cannavò – Ventra. Linea a tre difensiva formata da Fragapane, Misiti e Tricamo, mentre a centrocampo le chiavi del gioco sono affidate a Gargiulo e Ferraù con Giosuè e Giuseppe Bonasera sugli esterni. La Messana approccia bene al match e, dopo sette minuti, crea una doppia occasione con i tentativi di Arena e Gargiulo che vengono respinti miracolosamente dalla difesa ospite. All’11’ Anthony Arena recupera palla, si invola sull’esterno e mette in mezzo un ghiotto pallone che nessun compagno riesce a ribadire in rete. Passano sessanta secondi e i padroni di casa costruiscono un’altra bella azione manovrata che non trova il tap in vincente. Al 25’ proteste per i padroni di casa su un intervento dubbio, in area di rigore, subito da Cannavò ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 29’ combinazione tra Ventra e Cannavò con quest’ultimo che viene chiuso dall’uscita del portiere. Superata la mezz’ora ci prova anche Fragapane mettendosi in proprio ma l’azione personale viene respinta dalla difesa ospite. Al 35’ si fa vedere in attacco la Nuova Rinascita: su azione di calcio d’angolo, il pallone attraversa tutta l’area e di poco non viene spinto in rete sul secondo palo. Al 42’ ci prova Ferraù direttamente su calcio di punizione ma il pallone termina a lato. Gli sforzi della Messana si concretizzano al 44’ con il gol del vantaggio. Su azione manovrata, Arena ci prova ma il tiro viene respinto sui piedi di Tricamo che controlla e pesca il diagonale vincente. E’ l’ultima emozione del primo tempo che si chiude dopo due minuti di recupero.

Si riparte con il medesimo “spartito” della prima frazione. Dopo due minuti la Messana si fa vedere in avanti con il tiro dalla distanza di Ferraù che non trova lo specchio. Lo stesso centrocampista si incarica di battere una punizione al 7’ pescando Misiti che, da pochi passi, manda alto. Passano tre minuti e la Messana si esibisce in un’azione da esterno ad esterno: Giosuè Bonasera crossa sul secondo palo dove si inserisce Giuseppe Bonasera che, di testa, non inquadra lo specchio. Al 14’ la Messana trova il meritato raddoppio su una bella azione corale. Fragapane sventaglia per Bonasera che fa da sponda su Cannavò, abile con il tocco sotto che sbatte sul palo e permette a Ventra di ribadire in rete. Dieci minuti dopo la Messana dilaga: su corner di Ferraù arriva lo stacco vincente di Cannavò per il 3-0. Due minuti dopo ancora padroni di casa in avanti con il neo entrato Barbera che ci prova in azione personale ma trova la deviazione del portiere. Superata la mezz’ora si fa rivedere la Nuova Futura con la girata di Munafò che viene bloccata da Ferrara. Al 39’ la difesa ospite si fa trovare impreparata su un lancio lungo che trova Barbera, preciso nel servire Cannavò ma il tiro viene parato dall’estremo difensore ospite. Nonostante l’ampio vantaggio, la Messana continua a creare occasioni: al 43’ ci prova Barbera ma il tiro non è pericoloso. È l’ultima occasione del match che si chiude dopo un minuto di recupero sul punteggio di 3-0.

