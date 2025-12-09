Prostituzione e gioco d’azzardo. Trischitta: “Padre Basile ha chiesto soluzioni e ho risposto”

Così il consigliere comunale dopo il caos in Commissione Servizi Sociali

‘Nella logica della Commissione che senso voi date a questi tipi di appuntamenti, capire da parte mia il senso di questi nostri incontri. Sono stato invitato in Commissione nel mese di marzo e mi sarebbe piaciuto avere anche un riscontro degli esiti della Commissione. Ho una preoccupazione e nessuno me ne voglia di quello che sto dicendo ma la butto qui, non sono un politico anche se mi piace interessarmi di politica ma lo faccio da cittadino e lo faccio anche da responsabile di un ambito. Il tema per cui sono stato invitato era il disagio giovanile e la dispersione scolastica… intervenire sulle cause, cioè porre, trovare insieme delle soluzioni o degli interventi possibili per arginare la causa, perché è bello sentire delle cose che si fanno, ma poi? Quali sono le azioni in atto che compiamo?”.

Questa è una parte dell’intervento di Padre Basile in Commissione Servizi Sociali, ripresa dal consigliere comunale Pippo Trischitta, che sostiene di aver “risposto con tono assolutamente pacato e ho proposto, soprattutto da cattolico praticante, la mia soluzione”.

“Io sono cattolico praticante – ha detto Trischitta – però ho una posizione obiettiva, tante cose si potrebbero fare con i beni della Chiesa, con tutti gli immobili di cui ha la disponibilità l’Arcivescovado anche voi fare la vostra parte, non solo con i soldi della Caritas che arrivano dai contribuenti italiani (8xmille), ma anche a volte vendere dei beni che non servono a niente e destinarli a progetti utili. Non è possibile che si dica voi non fate, rivolgendosi ai componenti della Commissione, quando voi avete decine e decine di immobili”.

“Pertanto – dice ora Trischitta – ho risposto a ciò che Padre Basile aveva chiesto e contestato ai componenti della Commissione e ho prospettato la mia soluzione che non è piaciuta all’ospite”.