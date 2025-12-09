Prostituzione e gioco d’azzardo. Trischitta: “Padre Basile ha chiesto soluzioni e ho risposto”

Così il consigliere comunale dopo il caos in Commissione Servizi Sociali
‘Nella logica della Commissione che senso voi date a questi tipi di appuntamenti, capire da parte mia il senso di questi nostri incontri. Sono stato invitato in Commissione nel mese di marzo e mi sarebbe piaciuto avere anche un riscontro degli esiti della Commissione. Ho una preoccupazione e nessuno me ne voglia di quello che sto dicendo ma la butto qui, non sono un politico anche se mi piace interessarmi di politica ma lo faccio da cittadino e lo faccio anche da responsabile di un ambito. Il tema per cui sono stato invitato era il disagio giovanile e la dispersione scolastica… intervenire sulle cause, cioè porre, trovare insieme delle soluzioni o degli interventi possibili per arginare la causa, perché è bello sentire delle cose che si fanno, ma poi? Quali sono le azioni in atto che compiamo?”.
Questa è una parte dell’intervento di Padre Basile in Commissione Servizi Sociali, ripresa dal consigliere comunale Pippo Trischitta, che sostiene di aver “risposto con tono assolutamente pacato e ho proposto, soprattutto da cattolico praticante, la mia soluzione”.
“Io sono cattolico praticante – ha detto Trischitta – però ho una posizione obiettiva, tante cose si potrebbero fare con i beni della Chiesa, con tutti gli immobili di cui ha la disponibilità l’Arcivescovado anche voi fare la vostra parte, non solo con i soldi della Caritas che arrivano dai contribuenti italiani (8xmille), ma anche a volte vendere dei beni che non servono a niente e destinarli a progetti utili. Non è possibile che si dica voi non fate, rivolgendosi ai componenti della Commissione, quando voi avete decine e decine di immobili”.
“Pertanto – dice ora Trischitta – ho risposto a ciò che Padre Basile aveva chiesto e contestato ai componenti della Commissione e ho prospettato la mia soluzione che non è piaciuta all’ospite”.
Incommentabile. Non riesco a credere che, invece di andarsi a nascondere, si fa pure intervistare per rendere più manifesta, semmai ce ne fosse ulteriormente bisogno, la pusillanimità del pensiero espresso nell’ aula consiliare. Forse era convinto di trovarsi al bar dello sport da cittadino, come dice lui.
L’avvocato Trischitta siede in consiglio comunale da quasi trent’anni, questa è la prima volta che sono d’accordo con lui.