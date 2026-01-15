Protezione Civile Messina, prorogati i termini per la selezione di 50 volontari

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2026 per presentare istanza di partecipazione
MESSINA – Prorogato al 31 gennaio 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di 50 volontari da iscrivere nel Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, in attuazione dell’art. 2 del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile. La proroga è finalizzata a consentire una più ampia partecipazione da parte dei cittadini interessati a svolgere attività di volontariato a supporto del sistema comunale di Protezione Civile, contribuendo alle attività di prevenzione, gestione delle emergenze e tutela della collettività.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate online, mediante compilazione della richiesta di iscrizione attraverso la piattaforma informatica istituzionale del Comune di Messina, disponibile a questo link. In alternativa, mediante compilazione dello schema di domanda scaricabile dalla medesima piattaforma, completo di tutti gli allegati previsti dall’Avviso, da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it