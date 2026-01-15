 Messina si candida a Capitale italiana del mare 2026

Redazione

Messina si candida a Capitale italiana del mare 2026

giovedì 15 Gennaio 2026 - 21:00

L'obiettivo è un contributo ministeriale di 1 milione di euro per trasformare il litorale in un centro di cultura e sviluppo sostenibile

“Oggi in Giunta Comunale, sulla scia del successo della Bandiera Blu, abbiamo approvato il dossier ‘Messina Capitale dei Due Mari'”. Lo dice il sindaco Federico Basile.

La candidatura mira all’ottenimento del contributo ministeriale di 1 milione di euro per trasformare il litorale in un centro di cultura e sviluppo sostenibile.

Il progetto si distingue per un approccio che integra tecnologie avanzate e tutela delle maestranze locali:

1️⃣ Innovazione Tecnologica: Creazione del “Museo Diffuso degli Stretti” con l’impiego di Realtà Virtuale (VR) e Aumentata (AR) per la fruizione del patrimonio sommerso.

2️⃣ Valorizzazione dei beni: Le Feluche diventano infrastrutture culturali operative (“Musei Viventi”) per tramandare i saperi tecnici.

3️⃣ Certificazione di Qualità: Avvio dell’iter per il riconoscimento Stg (Specialità Tradizionale Garantita) del Pesce Spada dello Stretto, a tutela della filiera commerciale e ristorativa.

