Pubblicato "Eppure adesso suono", nuovo album del cantautore taurianovese Barreca - Tempostretto

Disponibile online: il primo singolo è "Scirocco", già in rotazione radiofonica. Collaborazioni di prestigio con Mauro Ermanno Giovanardi e Peppe Voltarelli

REGGIO CALABRIA – Dopo i consensi per il primo album Dall’altra parte del giorno, pubblicato e disponibile in digitale Eppure adesso suono, il nuovo album del cantautore taurianovese Barreca – all’anagrafe, Domenico Barreca – che vede il primo singolo Scirocco già in rotazione sui maggiori network radiofonici.

Poesia, melodia, amore, riflessioni esistenziali e impegno caratterizzano Eppure adesso suono, che vede anche la prestigiosa collaborazione del cantautore Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore e voce dei La Crus (Ma anche d’amore) e, nuovamente, del cantautore cosentino Peppe Voltarelli (Che fortuna!). E a proposito di riflessioni esistenziali, già nel titolo del suo secondo album c’è quell’ “eppure” che, si rileva, «rappresenta la volontà di affermare il proprio punto di vista, nonostante le contraddizioni e la confusione che lo tormentano».

«È un disco che segna un’apertura, quasi una finestra spalancata sul mondo, dalla quale mi sono posto all’ascolto degli altri, accogliendo e intrecciando le loro voci con la mia. Ho parlato di situazioni e persone che mi colpiscono, come in “Scirocco” e in “Mercurio”. Allo stesso tempo, ho continuato a scavare dentro di me, cercando le sfumature della mia sensibilità artistica… – racconta Barreca -. Questo album è un dialogo tra me e la varia umanità: c’è dentro un nuovo sguardo, sicuramente curioso, che non teme di esplorare diversità e confini».