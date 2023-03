Pums Messina. Mini bus per servizio a pettine con la metroferrovia - Tempostretto

La proposta è un percorso a U tra Gazzi e Giampilieri

Gli abitanti delle frazioni utilizzano nella stragrande maggioranza la propria auto per raggiungere il centro città in particolare nel caso dei percorsi sistematici casa-lavoro. I percorsi casa-scuola, per gli studenti provenienti dalle frazioni, già oggi avvengono perlopiù attraverso il trasporto pubblico locale.

“L’Amministrazione – si legge nel Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile – intende rafforzare l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto compresa la metroferrovia al punto da aver ottenuto, dal 1° maggio 2021 dopo tanti anni di coordinamento con le diverse società di trasporto interessate, l’istituzione sperimentale del biglietto integrato metro-tram-bus”.

App unica e alta frequenza

Per cittadini e portatori di interesse partecipanti al forum è un’azione assolutamente prioritaria e di alta importanza. “Sottolineano però che serve un’applicazione unica per le informazioni in tempo reale e l’importanza dell’alta frequenza di questi servizi da e per i villaggi, pena l’inutilizzo: è richiesta quindi una valutazione dettagliata, così da incrementare solamente quelli che hanno alta probabilità di successo, sulla base della popolazione residente e alla sua stratificazione demografica, affiancando una campagna di incentivazione del servizio consistente”.

Mini bus con percorso a U tra Gazzi e Giampilieri

“La proposta avanzata dal piano consiste nel potenziamento a livello di frequenza dei collegamenti autobus tra i villaggi e la dorsale ferrata ionica; per garantire una frequenza alta i mezzi ipotizzati saranno di piccola dimensione. Si ipotizza di seguire i percorsi attuali e di congiungere due villaggi passando per i nodi di interscambio tra Fiumara Gazzi e Giampilieri compiendo delle “U”. I capolinea saranno quindi le varie fermate della linea tramviaria, per garantire i collegamenti con la linea principale”.

Il Pums rimanda al piano del trasporto pubblico, con una valutazione di fattibilità tecnico economica, l’individuazione del “grado di successo di ciascun collegamento. Sarà nuovamente il sistema di monitoraggio a supportare la decisione di attivazione dei diversi servizi”.

