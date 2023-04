Pums Messina. I parcheggi poco usati e le "scarse prestazioni del tram" - Tempostretto

Tra gli obiettivi la riduzione della sosta su strada, con nuove politiche tariffarie

MESSINA – Fosso di via La Farina e Cavallotti, i parcheggi più centrali, hanno un discreto fattore di riempimento. Ma cos’accade nei cosiddetti di interscambio, cioè quelli dai quali poi ci si dovrebbe muovere con tram o bus?

I numeri nel Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. Al capolinea sud del tram, Gazzi, il grado massimo di riempimento è stato solo del 32 %; al capolinea nord, Annunziata est, appena dell’11 %, ma qui c’è un altro problema di cui abbiamo parlato in altri servizi.

Percentuali più alte ad Annunziata ovest, cioè la parte bassa tra viale della Libertà e la circonvallazione: qui si raggiunge il 57 %. Solo il 16 %, invece, al parcheggio di villa Dante. Aperto il 30 novembre 2013, è da sempre rimasto sottoutilizzato, persino da quando è gratuito (dallo scorso 14 marzo). “Trattandosi di un parcheggio in struttura – si legge nel Pums -, gli utenti sono principalmente abbonati e l’accessibilità risulta di gran lunga inferiore rispetto alla sosta su strada, nelle immediate vicinanze gratuita e poco controllata”.

“Scarse prestazioni del tram”

L’interscambio, insomma, ancora non funziona. Ma il Pums stesso, tra le motivazioni, individua “le scarse prestazioni dell’attuale servizio tramviario, sia in termini di frequenza delle corse che dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle aree centrali. Questo aspetto andrà considerato e in qualche modo mitigato attraverso incentivi economici, quali la gratuità della sosta nei parcheggi più periferici o addirittura la gratuità del servizio di tpl, in modo da rilanciare l’appetibilità dei parcheggi periferici in confronto a quelli su strada che verranno ridotti nella disponibilità generale per l’istituzione delle Ztl nelle aree centrali o in termini assoluti eliminandoli a fronte della realizzazione delle nuove piste ciclabili o dell’istituzione delle nuove aree pedonali lineari”.

Riduzione della sosta su strada

Tra gli obiettivi la “riduzione della sosta su strada mediante sostituzione con sosta in aree concentrate in modo rendere disponibili spazi pubblici alla mobilità lenta, pedonale e ciclabile. Politiche opportune di tariffazione dovranno raggiungere l’ottimizzazione nell’uso dei parcheggi su strada e concentrati, sia di prossimità che di interscambio, in termini di occupazione e durata della sosta inibendo al contempo false aspettative di un’offerta senza limiti che induce inevitabilmente alla sosta irregolare. Lo sfruttamento ottimale della capacità di sosta residua può essere perseguito attraverso l’impiego di adeguati Its”, servizi di tecnologie informatiche.

Il parcheggio di Tremestieri

Infine il rilancio del parcheggio da 100 posti della fermata metroferroviaria di Tremestieri, oggi vuoto. “Con il rilancio della metroferrovia e in prospettiva la realizzazione del tram-treno potrebbe diventare un’interessante opportunità per le provenienze dai quartieri meridionali di Messina ma anche per quelle autostradali. Tra l’altro potrebbe diventare anche una valvola di sfogo nei periodi di massima attrattività (come quello natalizio) degli esercizi commerciali lungo la Strada statale 114 attraverso l’istituzione di un servizio temporaneo di autobus a navetta”.