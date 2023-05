Qualità della vita per età. Bambini, giovani e anziani, Sud sempre in fondo - Tempostretto

L’indagine presentata al Festival dell’economia, farà parte del rapporto annuale del Sole 24 Ore

Bambini, giovani e anziani, la situazione non cambia. Il Sole 24 Ore pubblica la terza edizione delle classifiche dei tre indici generazionali, presentate al Festival dell’Economia di Trento. I dati faranno parte delle classifiche di fine anno ma, anche stavolta, parlano chiaro: tutte le prestazioni migliori nelle province del nord, quelle peggiori nelle province del sud. Come ogni anno, i dati sono provinciali (non comunali) e in percentuale in rapporto alla popolazione. Qui il dettaglio per la provincia di Messina.

Bambini

Ai primi tre posti: 1. Siena, 2. Aosta, 3. Ravenna. La prima provincia del sud è Cagliari (31esima), poi 55. Lecce, 64. Campobasso, 71. Bari, 76. Avellino.

Tutti e 28 gli ultimi posti sono occupati da province del sud.

80. Benevento, 81. Brindisi, 82. Isernia, 83. Frosinone, 84. Barletta Andria Trani, 85. Taranto, 86. Messina, 87. Sud Sardegna, 88. Enna, 89. Latina, 90. Foggia, 91. Salerno, 92. Ragusa, 93. Potenza, 94. Siracusa, 95. Catania, 96. Matera, 97. Catanzaro, 98. Caserta, 99. Caltanissetta, 100. Vibo Valentia, 101. Palermo, 102. Napoli, 103. Agrigento, 104. Cosenza, 105. Trapani, 106. Reggio Calabria, 107. Crotone.

1. Spazio abitativo (metri quadri medi per abitante). 1. Nuoro, 2. Belluno, 3. Isernia. 105. Barletta Andria Trani, 106. Monza, 107. Napoli. Fonte Scenari Immobiliari

2. Numero di scuole con la palestra. 1. Prato, 2. Barletta Andria Trani, 3. Lecce, 105. Catanzaro, 106. Matera, 107. Cosenza. Fonte Miur

3. Numero di pediatri. 1. Cagliari, 2. Siena, 3. Genova, 105. Biella, 106. Asti, 107. Verbania. Fonte One Key Iqvia.

4. Retta mensa scolastica (incidenza sul reddito). 1. Roma, 2. Cagliari, 3. Ancona, 105. Potenza, 106. Trapani, 107. Agrigento. Fonte Cittadinanzattiva

5. Numero di asili nido comunali. 1. Bologna, 2. Trieste, 3. Gorizia, 105. Vibo Valentia, 106. Catanzaro, 107. Caserta. Fonte Istat

6. Giardini scolastici (metri quadri per bambini da 0 a 14 anni nel Comune capoluogo). 1. Verona, 2. Sud Sardegna, 3. Como, 105. Genova, 106. Trapani, 107. Messina ultima con 0.8 metri quadri. Fonte Istat

7. Spesa per interventi e servizi sociali per famiglie e minori. 1. Bolzano, 2. Bologna, 3. Trento, 105. Catanzaro, 106. Cosenza, 107. Vibo Valentia. Fonte Istat

8. Verde attrezzato (metri quadri per bambini da 0 a 14 anni nel Comune capoluogo). 1. Gorizia, 2. Ravenna, 3. L’Aquila, 105. Crotone, 106. Lecce, 107. Palermo. Fonte Istat

9. Competenza numerica non adeguata in studenti di terza media. 1. Sondrio, 2. Belluno, 3. Lecco, 105. Palermo, 106. Agrigento, 107. Crotone. Fonte Istat

10. Competenza alfabetica non adeguata in studenti di terza media. 1. Belluno, 2. Aosta, 3. Sondrio, 105. Enna 106. Agrigento, 107. Crotone. Fonte Istat

11. Indice sport e bambini (praticanti, scuole e risultati). 1. Lecco, 2. Monza, 3. Parma, 105. Matera, 106. Sud Sardegna, 107. Nuoro. Fonte Pts Clas

12. Delitti a danno di minori (infanticidi, corruzione, atti sessuali e pornografia). 1. Macerata, 2. Prato, 3. Ascoli, 105. Bologna, 106. Genova, 107. Venezia. Fonte Ministero dell’Interno.

Giovani

Ai primi tre posti: 1. Ravenna, 2. Forlì Cesena, 3. Ferrara

Le prime province del sud sono sarde: Sassari (49esima) e Nuoro (52esima). Poi 58. Enna, 60. Vibo Valentia, 63. Oristano, 64. Benevento, 68. Matera, 74. Caserta, 75. Frosinone, 76. Cagliari, 77. Ragusa, 78. Latina, 80. Siracusa, 82. Potenza, 84. Trapani, 86. Crotone, 87. Brindisi, 88. Bari, 89. Cosenza, 90. Agrigento, 91. Campobasso, 92. Avellino, 93. Foggia, 94. Barletta Andria Trani, 95. Salerno, 96. Reggio Calabria, 97. Lecce, 98. Isernia, 99. Messina, 100. Caltanissetta, 101. Palermo, 102. Catania, 103. Catanzaro, 104. Roma, 105. Napoli, 106. Sud Sardegna, 107. Taranto.

1. Tendenza residenti giovani: 1. Gorizia, 2. Ravenna, 3. Bologna, 105. Sud Sardegna, 106. Isernia, 107. Crotone. Fonte Istat.

2. Numero di matrimoni: 1. Vibo Valentia, 2. Siena, 3. Bolzano, 105. Sud Sardegna, 106. Oristano, 107. Milano. Fonte Istat.

3. Soddisfazione per il proprio lavoro. 1. Cuneo, 2. Enna, 3. Sassari, 105. Catanzaro, 106. Viterbo, 107. Taranto. Fonte Centro studi Tagliacarne con dati Istat.

4. Giovani che non studiano e non lavorano. 1. Verona, 2. Bologna, 3. Belluno, 105. Catania, 106. Taranto, 107. Caltanissetta. Fonte Istat.

5. Età media al parto. 1. Siracusa, 2. Catania, 3. Crotone, 105. Firenze, 106. Roma, 107. Potenza. Fonte Istat

6. Numero di bar e discoteche. 1. Savona, 2. Nuoro, 3. Cagliari, 106. Ragusa, 107. Catania, 108. Palermo. Fonte Infocamere / Istat.

7. Canone di locazione (incidenza sul reddito medio). 1. Rieti, 2. Trapani, 3. Terni, 105. Firenze, 106. Venezia, 107. Roma. Fonte Scenari Immobiliari, statistiche Mef.

8. Numero di concerti. 1. Ravenna, 2. Gorizia, 3. Grosseto, 105. Isernia, 106. Agrigento, 107. Lodi. Fonte Siae.

9. Numero di laureati. 1. Bologna, 2. Trieste, 3. Milano, 105. Sassari, 106. Foggia, 107. Crotone. Fonte Istat.

10. Aree sportive (metri quadri per residente 18-35 anni nel Comune capoluogo). 1. Cremona, 2. Ferrara, 3. Pordenone, 105. Livorno, 106. Bologna, 107. Salerno. Fonte Istat.

11. Disoccupazione giovanile. 1. Bolzano, 2. Brescia, 3. Bergamo, 105. Palermo, 106. Caltanissetta, 107. Agrigento. Fonte Istat.

12. Amministratori comunali under 40. 1. Prato, 2. Agrigento, 3. Enna, 105. Alessandria, 106. Genova. 107. Trieste. Fonte Istat.

Anziani

Ai primi tre posti. 1. Trento, 2. Bolzano, 3. Fermo.

Le prime province del sud sono sempre quelle sarde: 13. Oristano, 18. Nuoro. Poi: 24. Foggia, 35. Cagliari, 41. Catania, 46. Sassari, 47. Lecce, 50. Campobasso, 51. Matera, 52. Ragusa, 54. Catanzaro, 57. Bari, 59. Barletta Andria Trani, 60. Potenza, 61. Latina, 67. Isernia, 72. Enna, 77. Avellino, 81. Frosinone, 83. Benevento, 85. Brindisi, 87. Salerno, 88. Napoli, 89. Cosenza, 90. Caltanissetta, 91. Taranto, 93. Palermo, 94. Agrigento, 95. Trapani, 97. Caserta, 98. Sud Sardegna, 99. Vibo Valentia, 100. Crotone, 101. Siracusa, 103. Reggio Calabria, 104. Messina, 105. Massa Carrara, 106. Pistoia, 107. Lucca.

1. Speranza di vita. 1. Trento, 2. Treviso, 3. Padova, 105. Caserta, 106. Napoli, 107. Siracusa. Fonte Istat

2. Posti letto in Rsa. 1. Asti, 2. Trieste, 3. Cuneo, 105. Matera, 106. Messina (1.3 posti ogni mille ultra 65enni), 107. Caserta. Fonte Scenari Immobiliari su dati Istat e regionali.

3. Anziani soli. 1. Barletta, 2. Rovigo, 3. Bari, 105. Roma, 106. Milano, 107. Aosta. Fonte Istat.

4. Numero di geriatri. 1. Cremona, 2. Pescara, 3. Lodi, 105. Pordenone, 106. Udine, 107. Livorno. Fonte Iqvia.

5. Spesa enti pubblici per assistenza domiciliare. 1. Trento, 2. Trieste, 3. Oristano, 105. Pisa, 106. Crotone, 107. Biella. Fonte Centro Studi Tagliacarne su dati Siope.

6. Numero di infermieri. 1. Foggia, 2. La Spezia, 3. Cagliari, 105. Prato, 106. Brescia, 107. Sud Sardegna. Fonte Fnopi / Istat.

7. Spesa enti pubblici per trasporto anziani e disabili. 1. Trento, 2. Fermo, 3. Venezia, 105. Pisa, 106. Crotone, 107. L’Aquila. Fonte Centro Studi Tagliacarne su dati Siope.

8. Metri quadri di orti urbani per residenti ultra 65enni. 1. Ravenna, 2. Parma, 3. Macerata, 105. Trapani, 106. Vibo Valentia, 107. Viterbo. Fonte Istat.

9. Consumo farmaci per malattie croniche. 1. Bolzano, 2. Sondrio, 3. Trento, 105. Rieti, 106. Taranto, 107. Ferrara. Fonte Iqvia.

10. Numero di biblioteche. 1. Oristano, 2. Bolzano, 3. Aosta, 105. Barletta Andria Trani, 106. Ragusa, 107. Brindisi. Fonte Istat.

11. Consumo farmaci per la depressione. 1. Foggia, 2. Catania, 3. Pordenone, 105. Massa Carrara, 106. Pistoia, 107. Lucca. Fonte Iqvia.

12. Esposti per inquinamento acustico. 1. Agrigento, 2. Caserta, 3. Enna, 105. Verbania, 106. Modena, 107. Firenze. Fonte Istat.