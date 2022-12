Qualità della vita, Reggio e la Calabria a fondo classifica - Tempostretto

La città dello Stretto sfoggia una performance terrificante: posizione numero 102, cioè -1 rispetto all'anno scorso. Crotone è fanalino di coda nazionale

REGGIO CALABRIA – Qualità della vita, ancora una volta Reggio e la Calabria agli ultimi posti d’ogni classifica.

La trentatreesima edizione della specifica indagine del quotidiano economico Il Sole 24 Ore incorona Bologna, capoluogo dell’Emilia Romagna che vince in questa specialissima graduatoria per la quinta volta (aveva già trionfato nel 2000, 2004, 2011 e 2020).

Tra le altre città, Roma perde 18 posizioni: tra le criticità, le cause civili iscritte in Tribunale. Palermo è 88esima; Napoli, 98esima.

Il “solito” neo riguarda l’intera regione

Ma il neo – anzi: il “solito” neo – riguarda Reggio Calabria e l’intera regione calabrese. Che conquista, si fa per dire!, una volta ancora l’ultimo posto assoluto (107) grazie a Crotone, ahinoi, per il secondo anno di fila. Ma spicca anche per la performance totalmente negativa di Reggio (posizione numero 102, addirittura perdendo un’ulteriore posizione rispetto all’anno immediatamente precedente) e Vibo Valentia (numero 103).

Fermo restando che anche le altre due province calabre non è che stiano messe molto meglio, in termini di qualità della vita: Catanzaro è 96esima, Cosenza – cioè la migliore, cioè in realtà la “meno peggio” – arranca a sua volta alla posizione numero 95.

