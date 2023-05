Quando il cassone occupa lo stallo per disabili - Tempostretto

Un lettore segnala una situazione in via Consolare Pompea

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Consolare Pompea, a Messina, c’è del materiale edilizio in in uno stallo per disabili. Nessuno lo ha tolto. Ho segnalato alla polizia municipale domenica 28 ma martedì 30 maggio il materiale è ancora lì. Domenica scorsa mi avevano detto che dovevano verificare se il cassone per scaricare materiale edile fosse autorizzato. Ma con tutto lo spazio che c’è a disposizione, lo devono mettere nello spazio disabili? “.