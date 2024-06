Quei pannelli messi davanti ai cartelli… Il Cas: “Saranno spostati”

In fase di montaggio i pannelli a messaggio variabile ma molti automobilisti hanno notato anomalie…

Finalmente i pannelli a messaggio variabile sulle autostrade siciliane. Nel resto d’Italia sono presenti da tempo, sull’isola arrivano solo ora e, per di più, c’è qualcosa di strano…

L’hanno notato alcuni automobilisti, che hanno fotografato i nuovi pannelli, in alcuni casi (come a Boccetta e a Milazzo) posizionati davanti ai cartelli autostradali, oscurandone la visuale.

Ed è evidente che c’è qualcosa che non va. “Abbiamo convocato la direzione lavori – dice il direttore generale del Cas (Consorzio Autostrade Siciliane), Franco Fazio -. A Milazzo s’interverrà subito, tra qualche giorno anche a Boccetta”.

Saranno spostati i cartelli o i pannelli? “Vedremo cosa costa meno – prosegue il dirigente – ma in ogni caso i costi saranno a carico dell’impresa perché è un errore evidente. I progetti vanno realizzati con ragionevolezza, non si possono oscurare i cartelli, basta spostare di pochi metri in fase esecutiva”.