Quelle paline (poco) intelligenti alle fermate Atm. Ecco perché - Tempostretto

Il presidente Giuseppe Campagna spiega che è questione di tempo, poi saranno tutte a regime

“Inquadra il codice Qr con il tuo telefono per sapere quali bus stanno per transitare da questa fermata”. Dallo scorso mese Atm ha iniziato l’installazione delle paline intelligenti per informare gli utenti sui tempi di attesa in tempo reale.

In due settimane dovevano essere montate in tutta la città ma non è andata così. “La ditta ci aveva assicurato che le paline sarebbero state al riparo dalle intemperie – dice il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – ma in alcune è entrata l’acqua, altre si sono rovinate, quindi è necessario che vengano plastificate, per questo servirà un po’ più di tempo”.

Una delle paline in cui è entrata acqua

Il servizio, dov’è presente, è molto utile se non fosse che… è parziale.

Solo alcuni dei passaggi, infatti, sono aggiornati in tempo reale mentre altri sono solo… schedulati, voce presente in alcuni dizionari derivata dall’inglese americano “to schedule”, che significa programmare. Vengono quindi indicati i passaggi programmati, che non sono quelli reali perché i mezzi possono incontrare ostacoli sui percorsi, che li rallentano. Quindi non vengono fornite nuove informazioni rispetto a quelle già conosciute da tabella orari.

Avm

Qual è il motivo? “Stiamo mettendo in servizio una trentina di bus nuovi – dice Campagna -. Alcuni di questi non hanno ancora avuto montato, oppure è stato montato ma non attivato dal server centrale, l’Avm (acronimo di Automatic Vehicle Monitoring, cioè il monitoraggio automatico delle vetture, ndr). Ci sono tempi burocratici da rispettare per le gare, ovviamente non potevamo tenere i bus fermi per questo motivo”.

E quando il problema sarà risolto? “Devo chiedere ai tecnici – risponde -, non sono questioni che si sistemano in tempi brevissimi”.

L’Avm non è presente neanche sulla linea tranviaria, quindi il servizio non è attivo alle fermate del tram.

Riqualificazione linea

A proposito, per il tram si attende l’avvio dell’appalto da 25 milioni per la riqualificazione della linea, aggiudicato ormai quattro mesi fa. “Alcuni enti ci hanno rilasciato i pareri necessari, stiamo interloquendo con la Regione per accelerare i tempi, entro una decina di giorni dovremmo avere il quadro più chiaro”.

Il quinto tram

Ancora attese, poi, per le nuove vetture tranviarie. La prima è arrivata a dicembre 2021, un anno e mezzo fa, e ancora sono solo quattro. “Per la quinta manca poco – conclude Campagna -, probabilmente a fine maggio. La ditta stava aspettando l’arrivo di alcuni pezzi ordinati in modo tale da montarli direttamente nuovi invece che revisionati”.