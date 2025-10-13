Raddoppio Me – Ct, arsenico a Contesse. “Sia un ente terzo a dire come stanno le cose”

L’associazione “Isamu pubbirazzu” non si fida delle analisi pubblicate da Rfi

“La nostra associazione ha come scopo sociale anche la tutela dell’ambiente e del territorio; siamo venuti a sapere, insieme ad altri residenti, che l’ex deposito FS di Contesse-Villaggio Unrra Casas sia ancora oggi utilizzato per lo stoccaggio di ingenti quantitativi di materiale di risulta proveniente dalle perforazioni della talpa nel tratto Giampilieri Fiumefreddo. Nel periodo in cui sono stati avviati i predetti scavi (inizio 2024) è insorta una gravissima problematica per la caratterizzazione del materiale di risulta in quanto possibile la presenza di una quantità di arsenico superiore ai limiti di legge; Rfi, attraverso azienda privata specializzata, ha fatto analisi ambientali ma un’azienda che deve essere controllata da un ente terzo specializzato (Arpa, Asp) può concedersi la libertà di autocontrollarsi?”.