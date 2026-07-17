Rally, la Nebrodi Racing alla Coppa Camuna con Contiguglia-La Mattina

Per la scuderia siciliana fine settimana di gara in Lombardia, dopo un lungo stop atteso al ritorno nelle prossime gare De Leo

Si sta avvicinando la dodicesima edizione del Rally Coppa Camuna, quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 3, che andrà in scena nel weekend del 18-19 luglio prossimi. Nella gara lombarda sarà presente la scuderia Nebrodi Racing. La Coppa Camuna dopo la partenza nel pomeriggio di sabato, a Breno, vedrà subito due passaggi sulla spettacolare “Sisem Astrio”, quasi 15 chilometri, con la seconda speciale in notturna. Poi, dopo il riordino notturno, i motori torneranno a rombare domenica mattina, per il doppio passaggio sulla “Montecampione” di 9,8 km e “Valsaviore” lunga 9,45 km, prima dell’arrivo, con ritorno a Breno dopo quasi 70 chilometri contro il cronometro, e premiazioni sulla pedana finale.

Contiguglia: “Obiettivo divertirci”

Protagonista della sfida, chiamato ad una nuova trasferta in terra lombarda, il portacolori di Scuderia Nebrodi Racing Massimo Contiguglia, con alle note Anna Maria La Mattina, al debutto su Peugeot 106 RS Plus1600. Queste le impressioni, e le ambizioni, del pilota a poco più di una settimana dalla gara bresciana: “Cresce l’entusiasmo in vista della mia partecipazione, per il secondo anno consecutivo, al Rally Coppa Camuna, nella splendida Valcamonica. Una manifestazione tra le più affascinanti del panorama rallistico lombardo, con prove speciali spettacolari, che spero mi regalerà bellissime emozioni. Tornerò a condividere l’abitacolo, a due anni dalla nostra ultima gara insieme, con la bravissima Anna Maria La Mattina, dopo il Rally Tirreno-Messina concluso con un’ottima prestazione. Un motivo di grande soddisfazione e uno stimolo in più per dare il massimo. Saremo al via con una novità: debutteremo sulla Peugeot 106 di classe Racing Start Plus 1.600, una vettura che credo possa adattarsi perfettamente alle speciali tecniche e guidate di questo rally. L’obiettivo sarà divertirci e cercare di ottenere un buon risultato. Siamo carichi, motivati e non vediamo l’ora di prendere il via. Al nostro fianco, come sempre, la Scuderia Nebrodi Racing che ringraziamo di cuore”.

De Leo torna al Rally Tirreno Messina

La Scuderia Nebrodi Racing comunica anche il ritorno alle gare di Sergio De Leo. Ultima gara per lui il Rally Tirreno Messina dello scorso novembre affiancato per la prima volta alle note da Danilo Scaglione, sulla Peugeot 208 R2B del Blue Orange Team, era riuscito a terminare la gara conquistando un onorevole settimo posto di classe Rally4-R2.

Da quel momento un lungo stop, dovuto ad un intervento chirurgico che De Leo ha dovuto affrontare e che lo ha tenuto lontano dalle gare per tanti, troppi mesi. Ma ora è pronto a tornare, come dichiarato dallo stesso pilota: “Dopo un periodo di riposo forzato, a causa di un intervento chirurgico al ginocchio – dichiara De Leo – tornerò finalmente in gara, per riassaporare quell’adrenalina che solo i rally riescono a fare vivere. La novità principale sarà il salto di categoria, passando alla guida della Peugeot 208 Rally4: dopo anni trascorsi con l’aspirata, una vettura turbo. Supportato da Scuderia Nebrodi Racing, in primis dal Presidente Fabrizio Costantino, e con la grande esperienza del Blue Orange Team del mitico Francesco Caramazza affronteremo questa nuova esperienza, con la speranza di avvicinare sempre più persone al fantastico mondo dei rally”.