Il Messina sposta il ritiro, sempre a Cascia ma ai primi di agosto

Una scelta "per motivi organizzativi" ma forse dipendente dal non ripescaggio in Serie D

“Per motivi organizzativi il ritiro pre-campionato è stato posticipato dal 3 al 14 agosto sempre a Cascia” così comunica l’Acr Messina ufficialmente a stampa e ai tifosi tramite i propri social. La scelta per motivi organizzativi in realtà potrebbe far pensare alle scarse possibilità di ripescaggio in Serie D, campionato che sarebbe iniziato prima, rispetto all’Eccellenza categoria in cui il Messina è sprofondato e dovrà ripartire.

“Un ringraziamento speciale alla famiglia Magrelli per la consueta disponibilità e collaborazione” fa sapere ancora l’Acr Messina che ha inoltre annunciato, per mercoledì 22 luglio alle ore 15:00 presso il Salone delle Bandiere, una conferenza di presentazione del Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino e dell’allenatore Alfio Torrisi, alla presenza del Vice Presidente Morris Pagniello in questi giorni in Sicilia.