Messina. L’emozionante salvataggio di una capretta e di un cagnolino VIDEO

Le immagini dei complessi interventi dei Vigili del Fuoco a Larderia e a Patti

MESSINA – Nella giornata di oggi e in quella dello scorso 9 luglio, i Vigili del fuoco di Messina sono stati protagonisti di due distinti salvataggi di una capretta e di un cagnolino, confermandosi come punto di riferimento fondamentale per la sicurezza, anche degli animali in difficoltà. Due distinti interventi hanno richiesto competenze tecniche e grande sensibilità da parte del personale operativo.

Il salvataggio di Larderia

Il primo episodio risale alla serata del 9 luglio, quando, poco dopo le ore 20:00, la squadra 1A del Comando di Messina, è intervenuta nella frazione di Larderia. La richiesta di soccorso riguardava una capretta caduta in un’intercapedine tra un’abitazione e un muro di contenimento. Lo spazio, estremamente angusto (appena 25 centimetri di larghezza) rendeva inizialmente impossibile qualsiasi manovra di recupero diretto. Grazie alla perizia tecnica e alla cautela adottata, i Vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’animale: la piccola capretta è stata riconsegnata alla proprietaria, illesa seppur comprensibilmente spaventata.

L’intervento a Patti

Un secondo, complesso salvataggio ha visto impegnato il Distaccamento di Patti. Il personale è intervenuto nel pomeriggio in contrada Torretta, a seguito della segnalazione riguardante un cucciolo di cane rimasto intrappolato all’interno di un pluviale. Vista l’impossibilità di raggiungere il piccolo animale attraverso le aperture naturali, la squadra ha dovuto operare con precisione chirurgica: dopo aver scavato nel terreno per intercettare il pluviale interrato, i soccorritori hanno proceduto alla rottura controllata della condotta, riuscendo a liberare il cucciolo e a restituirlo, in buone condizioni, ai proprietari.

Questi due episodi testimoniano la versatilità dei Vigili del fuoco, che affrontano, con dedizione, sia le emergenze di grande rilievo, sia che quelle dedicate alla salvaguardia degli animali.