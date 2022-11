Razzìa di liquori nelle case estive di Patti, denunciato 33enne - Tempostretto

I carabinieri hanno segnalato anche un 61enne che rubava nei supermercati e ritirato la patente a 2 automobilisti "sballati"

PATTI – I carabinieri hanno denuncia per furto un 33enne della zona. Aveva con sé parecchie bottiglie di alcolici, rubati poco prima in una serie di abitazioni, per lo più disabitate perché utilizzate come residenze estive. L’uomo aveva compiuto una vera e propria razzìa all’interno degli appartamenti, per portar via soltanto i liquori.

La denuncia è scattata anche per un 61enne beccato a portar via generi alimentari da un supermercato.

In entrambi i casi si tratta di fermi operati durante i controlli straordinari ordinati per il fine settimana dalla Compagnia di Patti, ai comandi del tenente colonnello Pascariello.

Gli uomini in divisa hanno controllato soprattutto Patti, Gioiosa Marea, Brolo e Piraino, sia nei centri storici che lungo le principali vie di collegamento. Il bilancio è di 78 veicoli e 100 persone controllate, molti di loro sono stati multati. Due persone sono state segnalate perché alla guida ubriachi o sotto effetto di stupefacenti. Ad entrambi è stata ritirata la patente.