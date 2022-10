Reazione Saracena, suo il derby con la Stefanese Volley - Tempostretto

Saracena Volley trova la prima vittoria in campionato. Rimonta nel primo e terzo set per le locali, il secondo termina ai vantaggi

BROLO – L’aria di casa, nella palestra Comunale di Brolo, ha fatto bene alla Saracena Volley. Nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di B2 nel girone M la squadra di casa ha trovato la prima vittoria in stagione e, ciliegina sulla torta, questa è arrivata contro le vicine di Santo Stefano di Camastra.

Destini diversi nella prima di campionato quando la Stefanese Volley tra le mura amiche aveva ottenuto l’intera posta, mentre Brolo era rimasta a secco in terra etnea. Di fronte, in quel di Brolo, le orange e le locali invece si sono invertite i ruoli: convincente vittoria e tre punti in classifica per la Saracena, stop per le atlete allenate da Maurilio Anfuso.

Prossimo turno che vedrà entrambe le compagini della provincia di Messina, ora appaiate a quota tre punti in classifica, in trasferta: le orange al Paladavolos contro Comiso, mentre la Saracena a Catania contro la V. Valley.

Saracena Volley – Stefanese Volley 25-17 28-26 25-20

Le locali di coach Domenico Fazio hanno avuto la forza di rimontare sia nel primo che nel terzo set. La partenza migliore infatti l’hanno avuta in questi due parziali le ospiti che però alla distanza non hanno retto facendosi sorpassare dalle giocatrici di Brolo.

Decisamente più lottato il secondo set che ha visto le due squadre contendenti giocarsi il set ai vantaggi, a spuntarla le padrone di casa per 28 a 26. Vittoria del parziale importante, ma come detto la Stefanese aveva accennato alla reazione a inizio terzo, prima di essere riagganciata e superata da una determinata Saracena.

Articoli correlati