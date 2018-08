Terzo Livello. De Luca: "Ci costituiremo parte civile"

"Basta con il bancomat della politica. Noi non giudichiamo. Semmai attendiamo il commento di quelle 'anime belle' che hanno l'abitudine di speculare politicamente sulle altrui vicende giudiziarie". Così il sindaco Cateno De Luca sull'operazione Terzo Livello, che ha coinvolto 13 persone, tra cui l'ex presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile.

"È una vicenda triste - prosegue il sindaco -, tutta da approfondire ma forse anche prevista o prevedibile. Non abbiamo l'abitudine di speculare sulle altrui vicende giudiziarie. Altri lo fanno per vivere, ma questa volta avranno forse qualche motivo di imbarazzo. Noi andiamo avanti per la nostra strada che è quella giusta. Se, come in questo caso, coincide con quella della Giustizia è ancora meglio".

Infine l'annuncio: "Ci costituiremo parte civile se questa vicenda sfocerà in un processo penale".