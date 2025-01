ReBoat: le Eolie ricicleranno rifiuti trasformandoli in nuovi oggetti

Le isole Eolie partecipano al progetto ReBoat, finanziato dall'UE, per riciclare i rifiuti e trasformarli in nuovi oggetti utili

EOLIE – Le Isole Eolie sono tra le protagoniste di ReBoat, un ambizioso progetto di ricerca approvato dalla Commissione Europea che punta a rivoluzionare il riciclo dei rifiuti nelle isole minori. L’obiettivo? Trasformare i materiali di scarto in nuovi oggetti utili per la comunità, promuovendo un’economia circolare e un futuro più sostenibile.

15 partner Europei

ReBoat riunisce 15 partner europei, tra cui l’associazione Eolian Regeneration, che coordinerà il progetto pilota nelle Eolie. Sono previsti progetti complementari anche nelle isole Ioniche e nelle Azzorre, creando una sinergia tra le diverse realtà insulari e le loro infrastrutture.

Il progetto coinvolgerà attivamente artisti, studenti e designer, integrando creatività e innovazione nel processo di riciclo. Questo approccio multidisciplinare mira a sviluppare soluzioni originali ed efficaci per la gestione dei rifiuti.

Dopo il Kick Off meeting di due giorni a Milano, partito oggi, prenderà ufficialmente il via la fase di progettazione. L’avvio della fase esecutiva, invece, è previsto per l’estate 2027.