MareFestival - Premio Troisi: cinema, musica, moda a Salina

Anna Galiena, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano e francese con oltre 60 pellicole; Fausto Brizzi, commediografo noto per film come "Ex", "Maschi contro femmine", "Femmine contro maschi", "Notte prima degli esami" e tantissimi altri, Premio David e più volte Nastro d'Argento; Roberto Lipari, stella della comicità siciliana, dal successo di programmi come "Eccezionale veramente" a "Colorado Cafè" spopola con la sua graffiante ma garbata ironia sui social con oltre 270mila follower; Maria Grazia Cucinotta, che parlerà del suo ultimo film al fianco di Antonio Banderas e Alec Baldwin dal titolo "Lamborghini The Legend"; Tony Sperandeo, uno dei più noti attori caratteristi siciliani: sono tanti gli ospiti della VII edizione di MareFestival Salina - Premio Trois (www.marefestivalsalina.it), manifestazione ideata e diretta da Massimiliano Cavaleri assieme a Patrizia Casale e Francesco Cappello. Un evento che si terrà da mercoledì 11 a domenica 15 luglio sull'isola eoliana ed è promosso dall'associazione Prima Sicilia e patrocinato dall'Assessorato reg. al Turismo, ARS e dai Comuni di Santa Marina Salina e Malfa coi loro sindaci Domenico Arabia e Clara Rametta. E ancora le attrici Martina Catalfamo e Stella Egitto; i registi Giovanni Virgilio, candidato ai David, Piergiorgio Seidita e Nicola Palmeri; Davide Riccardo unico ballerino italiano del "New York City Ballet": insomma un cartellone di appuntamenti, con ingresso gratuito, che spazia dal cinema con proiezioni e premiazioni ma abbraccia anche la musica con i cantanti Jalisse, reduci dal successo con Amadeus su RaiUno e Alessandra Nicita, pronti a presentare i nuovi brani; spazio alla letteratura con gli scrittori Daniel Speck, Attilio Borda Bossana e Fabrizio Palmieri i quali illustreranno nuovi libri. A presentare le serate insieme con Cavaleri le giornaliste Marika Micalizzi e Nadia La Malfa. Sulla pagina Facebook è possibile vedere news e aggiornamenti (https://www.facebook.com/marefestivalsalina/)

Mainpartner del Festival la Commerciale Gi.Cap. Spa, azienda leader della grande distribuzione che oggi conta oltre 1000 unità lavorative e coi suoi marchi Sidis, Maxi Sidis, SuperstoresSidis, Ard Discount, QuiConviene, InGrosso, InGrosso Cash and Carry, il nuovo negozio in pieno centro a Messina Sidis 3.0 e gli innovativi marchi di spesa online QuiConviene.it e SidisOnline.it, è presente a Lipari con un punto ARD e L'Isola Commerciale e pensa a futuri progetti per le altre isole. A rappresentarla al Festival il direttore generale Valentina Capone e il direttore vendite Giovanni Capone, che consegneranno alcuni riconoscimenti sul palco della piazze di Malfa e Santa Marina Salina. Quest’anno a Salina la moda sarà indiscussa protagonista con tre diverse espressioni stilistiche: le collezioni di Heluna, brand siciliano dai motivi mediterranei presente in Italia all’estero e on line, gli aristocratici cappelli completi di outfit a tema della stilista Ketty Turano Chapeau e l’alta moda di Katia Montagna Atelier Chiccosa anche lei stilista, presente in importanti eventi e ideatrice di una moda che privilegia la sartorialità e la femminilità. In passerella anche gli occhiali di Criottica Salina di Veronica Crisafulli e le acconciature di Gentile Group Compagnia della Bellezza, guidati da Damiano Gentile, veterani della rassegna che in queste stagioni hanno curato l’immagine delle attrici premiate fra cui la Cucinotta. Prima partecipazione invece per Bodys Comfort di Leyla Rizzo, che si occuperà del make up, il cui centro si trova a Messina ed a Salina. Le tre griffes daranno vita ad un Fashion Carpet durante i “Mare Festival Incontra” di giovedì 12 all’Hotel Ravesi e venerdì 13 all’Hotel Arcangelo e ad una suggestiva sfilata al tramonto sabato 14 alle 18,30 presentata da Patrizia Casale che avrà come “teatro naturale” il Rapanui Resort di Santa Marina Salina. Un menu speciale sarà proposto dallo Chef del Rapanui agli spettatori dell’evento che proseguiranno la serata nei suoi magnifici spazi immersi nel verde. Il gruppo Caselli Formula 3 di Messina e Reggio Calabria con Bmw I3 offrirà la vetture courtesy agli ospiti, mentre le Smart della F3 Motors gireranno l’isola e la sera stazioneranno in piazza durante gli show. Tra gli altri sponsor: Istituto Polispecialistico COT, Adige Car Center, SNAV, Mohd, Openfiber, Albertour Viaggi e Turismo, Rent Bongiorno, birra Bruno Ribadi, Lido Gharb, Miscela d'Oro, Salina Turismo, Martini, Gioielli Costa, Le maglie e le stoffe di Giò, I Malandrini beachwear, Wind Piazza Cairoli, Explorer Informatica, Acqua Fontalba; gli alberghi Arcangelo, Ravesi, Signum, I Cinque Balconi, Santa Isabel, La Salina Borgo di Mare, La Palma, Il Gelso Vacanze, 'A Alera, Il Delfino, Le Sette Perle, B&B Eoliano, Salina Apartments, Punta Scario, Bellavista, Casette di Malfa; i ristoranti Tinkitè, Rapanui, Il Gambero, Portobello, Trattoria Cucinotta, U Cucuncio, La Cambusa, La Vela, A Kuadara e Marina del Nettuno.