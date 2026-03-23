Referendum, a Messina affluenza al 47,88% e in vantaggio i no in provincia

Tra exit poll e sezioni scrutinate, il no avanti sui sì, i risultati dalle sezioni scrutinate per il referendum confermativo della riforma della giustizia

Verso il no al referendum costituzionale sulla giustizia.

I primi risultati parziali del referendum, aggiornati da Eligendo alle 16.04 e riportati da Ansa, danno il no al 54,42& contro il 45, 58% del sì, a poco meno di un terzo delle sezioni scrutinate. I dati ufficiali sono consultabili sul portale elettorale del Comune di Messina. Anche in città, dalle prime sezioni scrutinate, 384 sezioni scrutinate su 776), il no prevale al 56,33% rispetto al 43,67% dei sì.

Ore 16.30: il sì è al 45,70% e il no è al 54.30%, Sezioni: 41.464 su 61.533.

In provincia di Messina 43.49% per il sì,54.223 voti; 56.51% per il no, 70.470 voti (ore 16.26, fonte ministero dell’Interno) Sezioni 422/776.

Ultimo aggiornamento 23/03/2026 alle 16:26 – Fonte Ministero dell’Interno

A Messina affluenza al 47,88%

A Messina hanno votato al referendum confermativo della riforma costituzionale il 47,88% degli aventi diritto, ovvero 83.632 votanti su 174 .660 aventi diritto. L’ultimo dato risale allo scorso anno, in occasione del referendum abrogativo relativo a cinque quesiti referendari. Nel 2025 a Messina votarono il 23.59% degli aventi diritto.

Alla chiusura definitiva dei seggi, oggi lunedì 23 marzo, l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale confermativo 2026 nel Comune di Messina si attesta al 47,88 per cento, con 83.632 votanti su un totale di 174.660 elettori.

Per confronto, in occasione del referendum abrogativo 2025 il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina, alla chiusura definitiva dei seggi, ha registrato circa 41.282 votanti, pari al 23,59%, dato medio riferito ai cinque quesiti referendari.

I dati ufficiali del referendum sulla giustizia 2026 sono pubblicati e consultabili sul portale elettorale del Comune.

Sezioni: 41.464 su 61.533, Sezioni: 41.464 su 61.533 (ore 16.30)

SI NO 8.049.501 9.565.515 45,70% 54,30%

IN AGGIORNAMENTO