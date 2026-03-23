Referendum. Al voto sulla giustizia, oggi urne aperte fino alle 15

Ieri a Messina ha votato il 37,12% sul quesito costituzionale, determinando un primato momentaneo nell'isola

MESSINA – “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Mentre l’affluenza risulta notevole in tutta Italia, al 46%, oggi si vota ancora dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale sulla giustizia. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina, ieri alle 23, ha fatto registrare 64839 votanti su un totale di 174.660 elettori, pari al 37,12 per cento. Per confronto, nel referendum abrogativo nazionale del giugno 2025, alle ore 23 avevano già votato circa 29.808 elettori, pari al 17,04% degli aventi diritto, relativamente ai cinque quesiti referendari. Messina è la città della Sicilia dove si è votato di più, sopra la meda della Regione, allo stato attuale al 35%.

Servizi digitali per gli elettori

Il Comune di Messina mette a disposizione degli elettori due strumenti digitali per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi legati al voto.

Il portale dedicato alle elezioni, disponibile all’indirizzo: https://elezioni.comune.messina.it

Il servizio online “Dove Voto”, accessibile all’indirizzo: https://dovevoto.comune.messina.it

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