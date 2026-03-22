Referendum. Alle 23 affluenza al 46%, Messina prima in Sicilia con il il 37,12%

Dati locali e nazionali delle 23 riguardo alla partecipazione al quesito costituzionale sulla giustizia. Si vota ancora lunedì dalle 7 alle 15

MESSINA – Quesito costituzionale e affluenza a Messina. Dopo quello delle 19, aggiornamento delle 23 sulla partecipazione per il referendum. Ora le urne sono chiuse e si vota pure lunedì dalle 7 alle 15. L’affluenza nazionale sfiora il 46% nel segno della partecipazione popolare. Nel referendum costituzionale del 2020 il primo giorno si era rimasti al 39,38%.

A livello cittadino Messina è al 37.12% (fonte Comune, 64839 / 174660) E si conferma la prima in Sicilia come attestano i dati del ministero dell’Interno (sito Eligendo. La provincia di Messina è al 37,09%, Palermo 36,20, Catania 35,03. In generale, nell’isola ha votato il 35%.

Alle 19 aveva votato a Messina il 31.47%. Fino alle 12 aveva votato a livello nazionale il 14,8%, a Messina affluenza dell’11.90%.

Ricordiamo che i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Le sezioni elettorali a Messina

A Messina sono state attivate 253 sezioni elettorali, oltre a nove seggi speciali, ciascuna con i rispettivi presidenti e scrutatori. Per le consultazioni risultano iscritti al voto 174.660 elettori.

L’Ufficio elettorale del Comune di Messina ha provveduto alla sostituzione di 4 presidenti di seggio e 313 scrutatori, mentre altri13 presidenti sono stati surrogati dalla Corte d’Appello.

Le informazioni sul referendum giustizia

Il Comune di Messina mette a disposizione degli elettori “due strumenti digitali per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi legati al voto. Attraverso il portale dedicato alle elezioni, gli elettori potranno consultare una guida sintetica, chiara e costantemente aggiornata”.

“Il sito, sviluppato internamente dal Servizio Rtd del Comune, offre:

approfondimenti sul quesito referendario;

indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;

informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;

un design responsive, ottimizzato per smartphone, tablet e computer”.

È inoltre attivo il servizio online “Dove Voto” che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

ricerca per nome, cognome e codice fiscale;

visualizzazione su mappa geolocalizzata.

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