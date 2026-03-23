Referendum. Vince il no con il 53,7%. A Messina e provincia 58%

Il dato messinese vede, con un'affluenza significativa, del 47,88%, conferma la prevalenza nazionale dei no. E così il territorio metropolitano

In Italia vince il no con il 53,7%. A Messina arriva addirittura al 58,85% contro il 42% di sì. Nella provincia di Messina il sì, con 34.208 voti, è pari al 41,15%, mentre il no prende 48.920 voti, con un consistente 56,27%.

Il dato messinese vede, con un’affluenza significativa, del 47,88%, conferma la prevalenza nazionale dei no. E così il territorio metropolitano. E a livello regionale ci si potrebbe attestare intorno al 60%,

SI NO 34.208 48.920 41,15% 58,85%

Il prevalere del no in Sicilia

In Sicilia affluenza più bassa rispetto alla tendenza nazionale: al 46,14%. Riguardo ai risultati, a Catania il no è al al 63,43%, Ragusa 63,40%, Enna 65,63%, Agrigento 60,31%, Caltanissetta 57,53%, Trapani 59,09%, Siracusa 64,91% (in aggiornamento).

A Messina affluenza al 47,88%, la prima in Sicilia

A Messina ha votato al referendum confermativo della riforma costituzionale il 47,88% degli aventi diritto, ovvero 83.632 votanti su 174 .660 aventi diritto. L’ultimo dato risale allo scorso anno, in occasione del referendum abrogativo relativo a cinque quesiti referendari. Nel 2025 a Messina votarono il 23.59% degli aventi diritto.

In questa occasione la città dello Stretto è stata la prima per affluenza nell’isola. E come provincia prevale quella palermitana. A Palermo il no ha registrato il 65,08%.

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