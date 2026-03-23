Referendum, vittoria del no: 54,1% a metà scrutinio, a Messina 53,91% (dati parziali)

Affluenza al 47,88% in città. Il sì allo stato attuale è al 45,9%. Prevale il no anche in provincia di Messina. Gli italiani bocciano la proposta di riforma costituzionale Nordio e Meloni

Vittoria del no al referendum costituzionale sulla giustizia. A livello nazionale affluenza del 58,9%. 45,9 il sì e 54,1% il no. A Messina 53,91% (dati parziali) per il no: sezioni 54.740 su 61.533. Il sì al 46,09%. Poi sezioni 56.524 su 61.533 il no è arrivato al 53,84%.

In provincia di Messina (ore 16.52 fonte ministero dell’Interno) 534 sezioni scrutinate su 776: sono in vantaggio i No con una percentuale del 56,27% rispetto al 43,73% dei Sì.

Ore 16. I primi risultati parziali del referendum, aggiornati da Eligendo alle 16.04 e riportati da Ansa, danno il no al 54,42& contro il 45, 58% del sì, a poco meno di un terzo delle sezioni scrutinate. I dati ufficiali sono consultabili sul portale elettorale del Comune di Messina. Anche in città, dalle prime sezioni scrutinate, 384 sezioni scrutinate su 776), il no prevale al 56,33% rispetto al 43,67% dei sì.

Ore 16.30: il sì è al 45,70% e il no è al 54.30%, Sezioni: 41.464 su 61.533.

A Messina affluenza al 47,88%

A Messina ha votato al referendum confermativo della riforma costituzionale il 47,88% degli aventi diritto, ovvero 83.632 votanti su 174 .660 aventi diritto. L’ultimo dato risale allo scorso anno, in occasione del referendum abrogativo relativo a cinque quesiti referendari. Nel 2025 a Messina votarono il 23.59% degli aventi diritto.

Sezioni: 41.464 su 61.533, Sezioni: 41.464 su 61.533 (ore 16.30)

SI NO 8.049.501 9.565.515 45,70% 54,30%

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