Reggina, domani sera l'esordio in campionato in casa della Spal. Presentate le nuove maglie - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Motori caldissimi per il via al campionato cadetto di una Reggina molto promettente, anche alla luce di quanto visto nella gara di Coppa contro la Sampdoria, vinta sì di misura e su rigore dai blucerchiati, ma in cui a ‘fare la partita’ sono stati gli amaranto.

Nuove maglie

Nel frattempo, hanno fatto il loro esordio le nuove maglie: maglia amaranto, pantaloncini e calzettoni neri, onda “tono su tono” come texture, a dar vita a una sorta di “tuffo nel passato” coniugato con l’innovazione per l’home kit ufficiale 2022/23 firmato insieme al technical sponsor Givova.

Valori «tradizionali e al contempo futuristici», quelli incarnati dalla società amaranto, ha sottolineato il presidente della Reggina Marcello Cardona.

Possibili formazioni

Quanto alla trasferta ferrarese d’inizio campionato, al “Paolo Mazza” fischio d’inizio previsto per le 20,45. Già attiva la prevendita per il settore ospiti, che vedrà un massimo di 1.491 spettatori presenti nell’impianto: le 19 di oggi sono il termine ultimo per acquistare un biglietto settore ospiti.

Le probabili formazioni indicano per la Spal di mister Roberto Venturato un 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali; Dickmann, Meccariello, Arena e Celia a comporre il quartetto difensivo; Murgia, Esposito e Zanellato sulla linea mediana; Mancosu suggeritore per il tandem d’attacco La Mantia-Mancini.

Infermeria affollata per gli ospiti della Reggina (Camporese, Lollo, Majer, Obi), che potrebbe vedere mister Pippo Inzaghi puntare un 4-3-3 che ricalcherebbe largamente quello visto ottimamente alla prova in Coppa Italia. In porta Ravaglia; Cionek sulla fascia, Pierozzi e Gagliolo centrali, Giraudo altro esterno difensivo; a centrocampo Fabbian, Crisetig e Cicerelli (vedi foto grande), che anche in ragione dell’ottima prova contro i liguri dovrebbe “spuntarla” nella sfida con Liotti per una maglia da titolare; Ricci, Menez e Rivas a dare corpo al tridente offensivo.

